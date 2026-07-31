mediaset.es 31 JUL 2026 - 11:01h.

Beatriz Archidona: “Una persona que tiene dificultades con la tecnología puede sentirse frustrada y aislada. Cuanto más conscientes seamos de esta situación, más fácil será encontrar soluciones y dar apoyo a quienes lo necesitan”.

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El 67% de las personas mayores de 60 años en España se ven afectados por la desigualdad tecnológica y el 50% de las personas mayores de 75 años creen que ya no pueden usar la tecnología, según un estudio de la Fundación Ferrer i Guàrdia. Además, el Instituto Nacional de Estadística estimó en 2024 que solo el 86,5% de los españoles entre 65 y 74 años había accedido alguna vez a internet, frente a casi el 100% de los menores de 55. Ayudar a romper la brecha digital de las personas mayores, que no han crecido rodeados de tecnología como las generaciones más jóvenes, es esencial para que se sientan más seguros y autónomos en el entono digital y también la piedra angular de la nueva campaña de la iniciativa solidaria de Mediaset España ‘12 Meses, 12 Causas’ en agosto, que arranca este miércoles.

Beatriz Archidona ejerce de embajadora de esta campaña en colaboración con Emancipatic, que incide en que aunque la tecnología ha mejorado la vida de todos, a las personas mayores la falta de conocimiento digital les provoca soledad y frustración, ya que les excluye del acceso a servicios esenciales y les vuelve vulnerables ante fraudes, desinformación y riesgos en internet. El spot recalca también la necesidad de acompañar, enseñar y ayudar a los mayores para romper la brecha digital.

Beatriz Archidona: “Tenemos que animar a los mayores, hacerles sentir capaces y recordarles que nunca es tarde para aprender cosas nuevas”

“Vivimos en un mundo cada vez más digitalizado y muchas personas mayores se encuentran con dificultades para realizar gestiones básicas que antes podían hacer de manera sencilla. Creo que nadie debería sentirse excluido por no dominar la tecnología. Deberíamos reflexionar sobre cómo estamos construyendo nuestra sociedad y preguntarnos si realmente estamos avanzando sin dejar a nadie atrás”, afirma Beatriz Archidona, embajadora de la campaña.

“Muchas veces damos por hecho que todo el mundo sabe utilizar una aplicación, pedir una cita médica por internet o realizar una gestión bancaria desde el móvil, pero no siempre es así. Sensibilizar a la sociedad es importante para tener más comprensión y empatía. Una persona que tiene dificultades con la tecnología puede sentirse frustrada y aislada. Cuanto más conscientes seamos de esta situación, más fácil será encontrar soluciones y dar apoyo a quienes lo necesitan”, incide. “La paciencia y el acompañamiento son fundamentales para combatir el edadismo digital”, sostiene la presentadora, para quien es esecial “animar a los mayores, hacerles sentir capaces y recordarles que nunca es tarde para aprender cosas nuevas” y también, “estar presentes, dedicando unos minutos a enseñarles cómo funciona una aplicación o cómo realizar una gestión online”.

Mediaset España y EmancipaTIC, unidos en esta campaña

Reducir la brecha digital y promover la autonomía tecnológica especialmente de las personas mayores para mejorar su calidad de vida, acceder a nuevas oportunidades y participar activamente en la sociedad es el objetivo central que comparten Mediaset España y EmamcipaTIC en esta campaña de ‘12 Meses, 12 Causas’.

Desde su fundación en 2013, EmancipaTIC trabaja por un sociedad más inclusiva, facilitando el acceso a la tecnología para personas mayores y otros colectivos vulnerables con el objetivo de empoderarlos a través de la formación digital fomentando su autonomía.

Su plan de acción acoge un amplio abanico de iniciativas, como el Aula CiberETIC, un enfoque formativo que integra ética y responsabilidad social en el desarrollo de competencias tecnológicas; Redes para la Vida, un proyecto que busca combatir la soledad no deseada en personas mayores analizando uno de los factores que más contribuyen a su aislamiento, la brecha digital, que según este informe de EmancipaTIC el 16,2% de los adultos mayores están en riesgo de soledad no deseada; EmpatIA, un proyecto de innovación social que utiliza la inteligencia artificial como herramienta de acompañamiento, seguridad y conexiónn social para los mayores; y el Facilitador Digital Online, una propuesta de asistencia en tiempo real que permite que las personas mayores resuelvan dudas y accedan a servicios digitales con confianza y sin sentirse solas frente a la pantalla, entre otras.

Más información: www.mediaset.es/12meses y https://emancipatic.org/

Twitter e Instagram: @12_meses

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