Ana Rosa Quintana aboga por la prevención de los incendios en la campaña de ‘12 Meses, 12 Causas’ de julio

mediaset.es 30 JUN 2026 - 10:19h.

Ana Rosa Quintana: “De un verano al otro hay todo un año donde tomar medidas preventivas para evitar los incendios que asolan España”.

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España cerró 2025 con un balance especialmente duro en materia de incendios forestales: más de 350.000 héctares arrasadas, 63 grandes incendios y más de 8.000 siniestros, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), convirtieron el pasado año en el más devastador de las tres últimas décadas. Concienciar a la población sobre la importancia de la prevencion de los incendios forestales, evitar las negligencias o fuegos no autorizados y gestionar adecuadamente el territorio para reducir vunerabilidades son los ejes que apuntalan la nueva campaña de la iniciativa solidaria de Mediaset España ‘12 Meses, 12 Causas’ en julio.

Arranca este miércoles con la emision de un spot, realizado en colaboración con la Fundación Fuego y protagonizado por Ana Rosa Quintana. En él, la presentadora incide en la importancia de evitar hacer fuegos sin autorización y de adoptar siempre medidas preventivas durante la realización de tareas agrícolas, porque contra los incendios hay que preocuparse y ocuparse.

Ana Rosa Quintana: “Hay que tomar medidas para prevenir que los incendios no vuelvan a ocurrir al menos con la magnitud que lleva este año”

“Los incendios destrozan bosques, vidas, pueblos, casas y personas. Es terrible. Hay que concienciar a todo el mundo, todo el tiempo, pero independientemente de eso hay que endurecer las causas penales, porque son auténticos criminales y creo que tal y como está ahora la ley es muy poco efectiva”, afirma Ana Rosa Quintana.

Para combatir los incendios, incide en que “las principales herramientas son que los bomberos forestales estén bien pagados, que se les pague todo el año, que haya un mantenimiento de los bosques y que haya una limpieza de las carreteras y de todo lo que circunvala a las calzadas. También hay que tomar medidas para prevenir que los incendios no vuelvan a ocurrir al menos con la magnitud que lleva este año”. Además, considera fundamental que “de un verano al otro hay todo un año donde tomar medidas preventivas para evitar los incendios que asolan España”.

Una campaña con el apoyo de la Fundación Fuego

Temperaturas más altas, sequías prolongadas, una creciente acumulación de combustible vegetal en montes cada vez más abandonados y el cambio climático, aumentan el riesgo de incendos forestales y su impacto sobre la población, la biodiversidad y el territorio. Más de 350.000 hectáreas ardieron en España en 2025 y en los cinco primeros meses de 2026, los siniestros forestales calcinaron casi 30.000 hectáreas, el cuádruple que el pasado año. Prevenir los incendios para conseguir reducir al máximo su impacto y garantizar la seguridad de toda la sociedad es la premisa que comparten Mediaset España y la Fundación Fuego en esta campaña de ‘12 Meses, 12 Causas’.

Creada en 2008, la Fundación Fuego es la primera fundación en España orientada exclusivamente a la seguridad contra incendios y emergencias y vuelca su laboren que el nivel de la cultura y de la prevención aumente para toda la sociedad y que las consecuencias de las emergencias disminuyan. En su etapa inicial, la principal actividad de la Fundación era la formación dirigida a los sectores más profesionales de las emergencias para, posteriormente, trabajar en la difusión de la importancia de la autoprotección y en la puesta en marcha de campañas para lograr que las viviendas y los hábitos de convivencia de la población sean más seguros.

Para ello, ha activado diversas iniciativas: formación en la Actuación durante las Emergencias mediante cursos presenciales y online y programas de certificación; acción social, enseñando a los colectivos más vulnerables a autoprotegerse y celebrando jornadas ténicas y congresos en Incendios y Emergencias; y conservación y protección del Patrimonio Cultural e Histórico, a través de planes de autoprotección en edificios de interés cultural y planes de salvaguarda de arte.

Más información: www.mediaset.es/12meses y https://fundacionfuego.org/

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