Josep Pedrerol llega a Mediaset España con ‘El Chiringuito’

mediaset.es 21 JUL 2026 - 12:44h.

El periodista se suma al grupo junto a su equipo habitual de colaboradores para abrir una nueva etapa del formato que lo ha convertido en una de las voces más influyentes del periodismo deportivo en España.

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Mediaset España y Josep Pedrerol han firmado un acuerdo de larga duración por el que el periodista se incorporará al grupo la próxima temporada para ponerse al frente de ‘El Chiringuito’.

“Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes. Llegamos con más ilusión que nunca y el nuevo Chiringuito no dejará indiferente a nadie. Mediaset era mi asignatura pendiente y me ha dado un cariño que no imaginaba. Nos vamos a divertir”, ha asegurado el comunicador.

El emblemático programa de autor de Pedrerol inicia así una nueva etapa en la que contará con su equipo habitual de colaboradores y mantendrá la fórmula que lo ha convertido en uno de los grandes fenómenos de la televisión deportiva en España, con su característica combinación de actualidad futbolística, análisis y entretenimiento.

“Para el Área de Contenidos de Mediaset España supone un gran valor añadido contar con el equipo de ‘El Chiringuito’, con Josep Pedrerol al frente, y poder hacer un programa de entretenimiento con el deporte y toda la actualidad que genere contando con sus máximos referentes”, señala Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos del grupo.

Tras iniciar su carrera en la radio, Josep Pedrerol (Barcelona, 1965) desarrolló una destacada etapa televisiva en Canal+, donde presentó junto a Michael Robinson los míticos espacios ‘El día antes’ y ‘El día después’. Posteriormente dirigió y presentó en Intereconomía TV ‘Punto Pelota’, una tertulia deportiva que se convirtió en el programa de referencia de la información y el debate futbolístico. En 2013 saltó a Atresmedia y desde 2014 ha estado al frente de ‘El chiringuito de Jugones’. A lo largo de su trayectoria ha recibido, entre otros reconocimientos, el Micrófono de Oro (2012), el Premio Iris 2022 a ‘El chiringuito de Jugones’, el Premio a la Comunicación Deportiva 2022 de los Premios Deportistas Cinco Estrellas de El Diario Vasco y la Antena de Oro de Televisión 2025.