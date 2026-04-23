mediaset.es 23 ABR 2026 - 14:00h.

Sergio Romero narrará las retransmisiones junto a Álex Crivillé, Judit Florensa y Mela Chércoles desde el pit-lane.

Toda la cobertura podrá seguirse a través de Be Mad, Telecinco y también en Mediaset Infinity.

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Las motos vuelven a rodar en Mediaset España este fin de semana con la emisión en abierto del Gran Premio de España de MotoGP que se disputa en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, una de las citas más emblemáticas del calendario del Campeonato del Mundo, y podrá seguirse a través de Be Mad y Telecinco. Ambas cadenas modificarán su parrilla habitual de fin de semana para ofrecer una amplia cobertura en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras.

Arrancan los motores en Jerez

La acción comenzará el viernes 24 de abril en Be Mad desde las 9:00h con los entrenamientos libres de todas las categorías. A partir de las 13:10h, la cadena ofrecerá las Prácticas, sesiones decisivas que determinarán las posiciones de acceso a las Q1 y Q2 del sábado.

El sábado las motos volverán a rugir en Be Mad desde las 10:00h con los entrenamientos libres y las sesiones Q1 y Q2 de MotoGP. En el espacio comprendido hasta las siguientes carreras de clasificación, Be Mad ofrecerá el documental ‘Ángel Nieto: cuatro vidas’ (11:30h), retrato personal y profesional de una de las grandes leyendas del motociclismo español, que volverá a ofrecerse en la misma franja horaria en las próximas emisiones de los Grandes Premios de Catalunya y de la Comunitat Valenciana. A las 12:40 horas llegará el turno de las clasificaciones de Moto3 y Moto2.

La jornada continuará en Telecinco a partir de las 15:00h con la Sprint Race de MotoGP, una prueba explosiva en la que los pilotos compiten a mitad de vueltas y por la mitad de puntos, un formato que obliga a los equipos a replantear por completo la estrategia habitual de carrera.

Marc Márquez, a por la victoria número 100

El domingo los motores arrancarán de nuevo en Be Mad desde las 9:40h con los warm-up. Después, la competición seguirá rodando en Telecinco desde las 10:45h con las carreras de Moto3 (11:00h), Moto2 (12:15h) y MotoGP (14:00h).

En la previa de la categoría reina, Telecinco ofrecerá una entrevista exclusiva con Marc Márquez, que tras recuperarse de la lesión sufrida la pasada temporada buscará en Jerez su victoria número 100 para agrandar aún más su leyenda y poner fin al dominio que mantienen en este arranque de curso Marco Bezzecchi y Aprilia.

Todas las retransmisiones de Mediaset España contarán con la narración del periodista especializado y piloto Sergio Romero, acompañado por Álex Crivillé, primer campeón español en la categoría reina, que debuta este año en Mediaset España; la periodista y piloto Judit Florensa; y Mela Chércoles, colaborador de Mediaset España y corresponsal del Diario AS, atento a todo lo que ocurra en el pit-lane.

Además del Gran Premio de España de este fin de semana, Mediaset España ofrecerá también en abierto el Gran Premio de Catalunya (15-17 de mayo) y el Gran Premio de la Comunitat Valenciana (20-22 de noviembre). Asimismo, Be Mad emite durante toda la temporada un resumen con lo mejor de cada cita del Mundial, presentado por Pachi Rosés y Sergio Romero.

Resumen de las emisiones del Gran Premio de España