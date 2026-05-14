Mediaset España ofrece el Gran Premio de Catalunya de MotoGP con Jorge Martín al asalto del liderato

mediaset.es 14 MAY 2026 - 14:01h.

El Previo de MotoGP incluirá una entrevista con Pedro Acosta y un homenaje a Luis Salom en el décimo aniversario del accidente en el que el piloto balear perdió la vida en este circuito.

Sergio Romero, Álex Crivillé, Judit Florensa y Mela Chércoles integran el equipo de retransmisiones de esta cita deportiva que ofrecerán Be Mad, Telecinco y Mediaset Infinity.

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El Mundial de MotoGP llega este fin de semana al Circuit de Barcelona-Catalunya para disputar una de las pruebas clave de la temporada, marcada por la igualdad en la cabeza del campeonato y el duelo al rojo vivo entre Ducati y Aprilia. La cita podrá seguirse en abierto en Be Mad y Telecinco, que adaptarán su programación habitual para ofrecer en directo entrenamientos, clasificaciones y carreras, y también en Mediaset Infinity.

La categoría reina llega a Barcelona con Marco Bezzecchi liderando la clasificación y Jorge Martín situado a solo un punto del piloto italiano, un escenario que convierte la cita catalana en una oportunidad clave para el español en su intento de asaltar el liderato. También estará especialmente atento el paddock a Álex Márquez, vencedor en este circuito la pasada temporada y uno de los pilotos más competitivos en este trazado.

El campeonato afronta además un momento de máxima rivalidad técnica entre Ducati y Aprilia, protagonistas del arranque de curso y responsables de algunas de las batallas más intensas del año.

Así será la cobertura

Las motos arrancarán el viernes 15 de mayo en Be Mad desde las 8:55h con los entrenamientos libres de todas las categorías y continuará a partir de las 13:10h con las Prácticas, sesiones decisivas para configurar el acceso a las Q1 y Q2.

El sábado la emisión comenzará en Be Mad con los entrenamientos libres de Moto3 y Moto2 (8:35h) y los libres y las sesiones clasificatorias de MotoGP (10:45h). Tras la continuación del documental ‘Ángel Nieto: cuatro vidas’ (11:30h), la cadena ofrecerá las clasificaciones de Moto3 y Moto2 (12:40h). La jornada continuará en Telecinco desde las 14:55h con la emisión de la Sprint Race de MotoGP, el formato corto y explosivo de la categoría reina.

El domingo, tras la emisión de los warm-up en Be Mad desde las 9:35h, Telecinco tomará el relevo a partir de las 10:45h con las carreras de Moto3 (11:00h), Moto2 (12:15h) y MotoGP (14:00h).

Antes de la prueba reina, la cadena ofrecerá una entrevista con Pedro Acosta. El piloto murciano, campeón de Moto3 en 2021 y de Moto2 en 2023, ocupa actualmente la cuarta plaza de la clasificación y se ha consolidado como una de las grandes referencias de la nueva generación del motociclismo mundial.

La retransmisión incluirá además un homenaje a Luis Salom coincidiendo con el décimo aniversario del accidente que le costó la vida en este circuito, con una entrevista con la madre del piloto.

Todas las retransmisiones contarán con la narración de Sergio Romero y los comentarios de Álex Crivillé y Judit Florensa, con Mela Chércoles atento a todo lo que ocurra desde el pit-lane.

Resumen de las emisiones del Gran Premio de Catalunya