mediaset.es 24 JUL 2026 - 13:58h.

Rafa Guardiola, profesional con amplia trayectoria en la dirección de concursos y director de ‘Pasapalabra’ en la cadena durante más de una década, asumirá la dirección del programa.

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Telecinco y Bulldog TV encaran la recta final de la producción de ‘Rueda la letra’, el nuevo concurso que incorporará la emblemática prueba del rosco. Al frente del formato estará Carlos Sobera, que pondrá al servicio del programa su dilatada experiencia como presentador de concursos y grandes formatos de entretenimiento.

‘Rueda la letra’ estará dirigido por Rafa Guardiola, profesional de amplia trayectoria en el género y director de ‘Pasapalabra’ en Telecinco durante los más de diez años en los que el concurso se consolidó como uno de los espacios más seguidos por los espectadores.