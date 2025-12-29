‘12 Meses, 12 Causas’ promueve en enero la salud mental con Jorge Javier Vázquez como embajador

mediaset.es 29 DIC 2025 - 10:56h.

El presentador es el altavoz del spot institucional que los distintos canales del grupo emitirán a lo largo del mes de enero.

Más de mil millones de personas en todo el mundo tienen algún problema de salud mental, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una realidad que afecta a personas de todas las edades, niveles de ingreso y regiones del mundo y representa la segunda causa principal de discapacidad prolongada a nivel global. Fortalecer la salud mental promoviendo el bienestar de todas las personas y atender las necesidades de quienes tienen problemas de salud mental es el pilar que articula la nueva campaña de la iniciativa solidaria de Mediaset España ‘12 Meses, 12 Causas’ en enero junto a la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.

Jorge Javier Vázquez ejerce de embajador de esta campaña que arranca el 1 de enero con la emisión del spot institucional en los distintos canales del grupo, días antes de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión el próximo 13 de enero. El spot acoge el testimonio de tres personas con problemas de salud mental: Basilio García Copín, primera persona con un problema de salud mental en presidir una federación del movimiento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA y actual vicepresidente de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA; Francisco Vicente Rubio Chuan, representante del Comité Pro Salud Mental En Primera Persona de SALUD MENTAL ESPAÑA y miembro de su Comisión Permanente; y Adela Montaño, representante de la Red Estatal de Mujeres de SALUD MENTAL ESPAÑA.

Una campaña junto a la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA

“Todos debemos cuidar nuestra salud mental y la de los demás” es el claim y el objetivo común que comparten en esta campaña Mediaset España y la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, entidad que centra su esfuerzo en fomentar la adopción de todas las medidas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y la de sus familias.

Desde el inicio de su actividad en 1983, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, integrada por 18 federaciones autonómicas y asociaciones uniprovinciales que agrupan a más de 360 asociaciones y suman más de 60.000 socios, busca asegurar el derecho de una atención de calidad e individualizada a todas las personas con problemas de salud mental en el ámbito comunitario, la igualdad de oportunidades para este colectivo, así como la promoción de la salud mental en la población.

Según la OMS, una de cada cuatro personas experimentará un problema de salud mental a lo largo de su vida, una realidad cotidiana a la que la Confederacion hace frente con un amplio catálogo de programas de intervención social: iniciativas que fomentan el acompañamiento integral o la inserción laboral, que cubren necesidades específicas como las que tienen las personas con problemas de salud mental que se encuentran en centros penitenciarios; acciones dirigidas a facilitar el disfrute del ocio y tiempo libre del colectivo, que ofrecen apoyo a sus familias y personas allegadas o que fomentan su autonomía ofreciéndoles facilidades de acceso a una vivienda; y la puesta a disposición de cualquier persona que lo necesite de servicios gratuitos de carácter informativo y orientador sobre salud mental.

