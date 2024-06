Comienza el rodaje de Todos los lados de la cama, película que vuelve a reunir al mítico reparto de El otro lado de la cama 22 años después

Ernesto Alterio y Pilar Castro encabezan el elenco protagonista de la nueva entrega de la saga, dando continuidad al reparto de la primera película. Junto a ellos, los jóvenes actores Jan Buxaderas (The Book of Mormon), Lucía Caraballo (No me gusta conducir), Sergio Abelaira (La Fortuna) y Leire Aguiar y la colaboración especial de María Esteve, Alberto San Juan, Guillermo Toledo, Secun de la Rosa y Natalia Verbeke, actores que lideraron El otro lado de la cama.