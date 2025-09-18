mediaset.es 18 SEP 2025 - 10:00h.

El aclamado director ofrecerá su particular mirada sobre el mundo de la familia y los secretos que esta oculta en una comedia producida por Telecinco Cinema, Nadie es Perfecto Producciones Cinematográficas, Películas Pendelton y Extraños Conocidos AIE con la distribución en salas españolas de Universal Pictures International Spain.

Javier Fesser, ganador de siete premios Goya, nominado a los Oscar de la Academia de Hollywood y con más de 14 millones de espectadores de su filmografía -en la que destacan El Milagro de P. Tinto, Camino, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo, Campeones, Historias Lamentables y Campeonex-, iniciará a finales de este mes de septiembre el rodaje de ‘Perfectos Conocidos’, primer spin off mundial en torno a dos de los personajes principales del fenómeno de taquilla ‘Perfectos Desconocidos’, que continuarán interpretando Ernesto Alterio y Juana Acosta.

En ‘Perfectos Conocidos’, Fesser explora con su particular mirada el mundo de la familia y los secretos que ocultan sus integrantes a través de la historia de una familia experta en coleccionarlos: la de Ana (Juana Acosta), que tras salvar su matrimonio con Antonio (Ernesto Alterio) de las dramáticas consecuencias de aquella cena con los móviles sobre la mesa de ‘Perfectos Desconocidos’, ahora emprende un viaje de celebración en el que el aparentemente idílico ambiente familiar cambia radicalmente cuando irrumpe una amenaza que pone en serio riesgo sus vidas.

Juana Acosta (‘Perfectos Desconocidos’, Las Consecuencias) y Ernesto Alterio (‘Perfectos Desconocidos’, Todos los lados de la cama) encabezan el reparto de esta comedia junto a Elena Irureta (Patria, Ocho apellidos marroquís), Miguel Rellán (Vergüenza, Menudas Piezas), Manuel Morón (Malnazidos), Jorge Usón (La vida breve), Athenea Mata (Campeones), Teresa Hurtado de Ory (La Moderna), Laia Alberch (Contratiempo), Alicia Bravo (Los sin nombre), Rodrigo Díaz (Voy a pasármelo bien) y Candela Moreno (Federica Montseny. La dona que parla).

Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España y consejero delegado de Telecinco Cinema, destaca que "cuando en julio 2015, Alessandro Salem, actual consejero delegado de Mediaset España y en ese momento consejero de la productora cinematográfica italiana Medusa Film, le mandó a Paolo Vasile el guion de la película ‘Perfetti Sconosciutti’, pocos imaginaban que iba a convertirse en uno de los fenómenos más exitosos de la historia reciente del cine mundial, con el mayor número de adaptaciones internacionales en todo tipo de territorios, desde Francia hasta India, Japón y Corea del Sur. En España, ‘Perfectos Desconocidos’, de la mano experta de Álex de la Iglesia, se convirtió en 2017 en un auténtico éxito, entrando directamente en el Top 10 de las películas españolas más taquilleras de la historia gracias a unos personajes muy bien definidos y tremendamente emblemáticos”.

“Tras el éxito de ‘Perfectos Desconocidos’, hemos buscado durante años la fórmula para construir una nueva historia que estuviera a la altura de la original, hasta llegar a la convicción de que debíamos apostar por un cambio radical: ‘Perfectos Conocidos’ no es una segunda parte sino una nueva historia derivada en torno a dos de sus personajes -Antonio (Ernesto Alterio) y Ana (Juana Acosta)-, en la que cambiamos los lazos de amistad por los familiares y los secretos que todos tenemos en nuestras vidas afloran no por un arriesgado juego con los móviles sino por la certeza de una muerte inminente. Además, le proporcionamos una nueva mirada detrás de la cámara -la de Javier Fesser- y un nuevo reparto que aporte una personalidad propia a la trama. Solo nos faltaba el punto de partida y este llegó en septiembre de 2021 con la erupción del volcán de La Palma: esta vez, los secretos que todos ocultamos salen a la luz ante la inminencia de un peligro mortal. En ‘Perfectos Conocidos’, Ana y Antonio viajan a Canarias para disfrutar de una celebración con la familia de ella al completo. Todo resulta idílico hasta que un volcán muy cercano erupciona y todos piensan que van a morir, detonando un explosivo juego de dominó que hará brotar todo tipo de secretos”, asegura.

El rodaje de esta comedia, con guion de Juanjo Moscardó y María Mínguez, transcurrirá en diversas localizaciones de Tenerife y Madrid.

‘Perfectos Conocidos’ es una producción de Telecinco Cinema, Nadie es Perfecto Producciones Cinematográficas, Películas Pendelton y Extraños Conocidos AIE, con la participación de Mediaset España, Movistar Plus+ y Mediterráneo Mediaset España Group. La distribución en las salas de cines españolas correrá a cargo de Universal Pictures International Spain. Film Factory se encargará de la distribución internacional.