Isabel Jiménez y Santi Millán lideran #StopBasuraleza, campaña de 12 Meses con el proyecto LIBERA para luchar contra el abandono de residuos en espacios naturales y potenciar el reciclaje

Además, apela tanto a la responsabilidad social como al papel activo de cada individuo para sumarse a los ‘Héroes LIBERA’ , aquellas personas, colectivos, instituciones y empresas que emprenden diferentes acciones de lucha contra la basuraleza. Porque, tal y como dice uno de los mensajes de los spots, “somos parte del problema, pero también somos parte de la solución”. Por último, incide en un consejo sencillísimo, pero esencial: no tirar nada al suelo.

Con todo el potencial de comunicación de Mediaset España

“Actúa con cabeza contra la basuraleza”

En el spot que protagoniza, Isabel Jiménez evoca la felicidad de los atardeceres en la playa, pero también las sensaciones que le genera encontrarse residuos y el papel decisivo de los ciudadanos para luchar contra su abandono: “Cuando pienso en felicidad me vienen a la cabeza los atardeceres en la playa, el viento, el mar, la arena… Pero cuando veo la basura abandonada en la naturaleza no puedo dejar de pensar en cómo le afecta. Somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Así de sencillo. No tirar nada al suelo”. Tras esta reflexión, la presentadora pasa a la acción tirando una lata de refresco al contenedor amarillo, concluyendo con el claim: “Actúa con cabeza contra la basuraleza, únete al proyecto LIBERA. #StopBasuraleza”.