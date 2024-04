‘12 Meses, 12 Causas’ pone el foco en mayo en el acoso escolar con Sandra Barneda como embajadora

Sandra Barneda declara que “es una responsabilidad y un placer poder ayudar a trasladar un mensaje esperanzador hacia todos aquellos chicos y chicas que sufren acoso. No están solos. Somos gente que los apoya, que está con ellos”.

Considera esencial la concienciación sobre el acoso escolar. “Es necesario poner consciencia en las brechas sociales y también en los agujeros donde se posa la tristeza y el sufrimiento humano. Ser joven y sentirte acosado, rechazado con violencia verbal o física es algo que debemos detener. Tenemos que dar apoyo a quien lo sufre y abrir un paraguas enorme para que pueda refugiarse y saber que no están solos. La infancia y adolescencia son momentos de extrema fragilidad y debemos estar ahí y ser el refuerzo necesario para que nuestros jóvenes crezcan con el sostén social debido”.

Para Sandra, esta situación se puede combatir con “el refuerzo de confianza, la sororidad, el apoyo social y todo aquello que invite a no silenciar el acoso. La fuerza está en saber que no está solo y erradicar cualquier tipo de culpa en el acosado porque debe saber que no hay nada malo en él o ella”. Incide en “la necesidad de comunicar y trabajar juntos, padres y centros educativos para ofrecer la confianza necesaria para evitar el silencio de quienes sufren acoso. La comunicación es la herramienta más importante para erradicarlo”.