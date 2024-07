El respeto y cuidado de los mayores, piedra angular de ‘12 Meses, 12 Causas’ en julio con Beatriz Archidona como embajadora

Beatriz Archidona es la embajadora de esta campaña, efectuada en colaboración con la Fundación Amigos de los Mayores y en cuyo spot la periodista y presentadora pone en valor la función decisiva que desempeñan: “Gracias a nuestros mayores hemos llegado a ser quienes somos ahora. No lo olvidemos. No les olvidemos”. Esta campaña se emitirá en antena durante el mes de julio en los distintos canales del grupo y también estará presente en las pantallas de vídeo de diversos centros comerciales.

“Muy ilusionada”: así se siente Beatriz Archidona, enarbolando esta causa “por el papel tan importante que han tenido en mi vida mis abuelos, especialmente mi abuela Ana, quien me enseñó cómo había que vivir y qué eran el respeto y el cuidado. Vale la pena pasar tiempo con nuestros mayores, por ellos pero también por lo que nos dan y nos enseñan”.

Destaca que “los mayores son la unión entre pasado presente y futuro. Nuestros orígenes y la sabiduría. Son la voz de la experiencia y también, lección de vida. Estar cerca de los mayores nos hace bien como sociedad, pero sobre todo les hace bien a ellos. No podemos permitir la soledad”. Para evitar que se sientan discriminados y relegados, considera primordial “darles lo que se merecen: el cariño y el tiempo que ellos nos han dedicado. Y hay que recordar que algún día todos seremos mayores. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? ¿Cómo nos vemos de mayor? Si todos pensáramos un segundo esto, no habría prejuicios”.

Puntualiza que “la edad no puede ser una barrera, dado que la esperanza y la calidad de vida de ahora no son como hace años. Hay que romper con ese estigma y reconocer la valía profesional y personal de nuestros mayores” y añade que para ponerlos en valor deben “estar ocupados, comunicados y en contacto con la vida. Eso da vida”.

Para Beatriz, su abuela materna ha jugado un papel esencial en su vida: “Mi abuela era mi ejemplo a seguir. Me ha enseñado muchísimo, pese a no haber tenido una vida fácil y aun así siempre sonreía y era positiva. Relativizaba y daba la justa importancia a las cosas. Sin ella mi vida no habría sido igual”.