“La discapacidad severa es una realidad invisible para la mayoría porque muchas veces nos produce rechazo el sufrimiento de otros. No queremos ver. Creo que campañas como esta permiten que se escuche la voz de quienes más apoyo necesitan”, explica Santi Acosta, para quien “representar esta causa en mayo es una forma de devolver un poco de lo mucho que me ha enseñado la gente con discapacidad severa y quienes luchan cada día por su bienestar”.

Recalca que “la visibilidad es el primer paso para cambiar y ayudar a resolver problemas. Si no vemos, no entendemos. Y si no entendemos, no actuamos. La normalización pasa por integrar plenamente a estas personas tanto como sea posible”. Considera que “las personas con discapacidad severa tienen tanto derecho como cualquiera a vivir con dignidad, a ser escuchadas y a formar parte activa de la sociedad”.