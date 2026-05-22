mediaset.es 22 MAY 2026 - 10:26h.

Han sido reconocidos los spots navideños de 2024 y 2025 y las campañas de ‘Got Talent España’ 2026 y ‘Gran Hermano’ 2025.

Es el único grupo español de televisión en abierto reconocido en esta edición del festival, cuyos premios distinguen la excelencia creativa en publicidad, televisión y radio desde 1957.

Compartir







Mediaset España ha obtenido siete galardones en los prestigiosos New York Festivals, uno de los certámenes internacionales de referencia en creatividad audiovisual, que cada año reconoce las propuestas más destacadas del sector en publicidad, televisión y radio a nivel global. La compañía, único grupo español de televisión en abierto con presencia en esta edición, logra así que siete de sus diez nominaciones entren en el palmarés final.

Cuatro premios en categorías absolutas y tres en categorías técnicas

El spot navideño de 2024 ha sido distinguido con una Torre de Oro, el máximo reconocimiento, en la categoría absoluta de Imagen Corporativa: Relaciones Públicas y Compromiso Social, mientras que el de 2025 ha recibido una Torre de Plata en esa misma categoría.

La campaña promocional de ‘Got Talent España’ 2026 y la del estreno de ‘Gran Hermano’ 2025 han sido reconocidas en las categorías absolutas del certamen con una Torre de Plata a la Promoción de Programa de Entretenimiento y una Torre de Bronce a la Promoción de Concurso o Especial, respectivamente.

Además, la promo de ‘Got Talent España’ 2026 ha obtenido tres reconocimientos en categorías técnicas: una Torre de Oro en Diseño de Iluminación y dos Torres de Plata en Música Original y Diseño de Sonido.