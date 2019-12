Telecinco cumple dos décadas como líder de la televisión comercial con la mayor distancia sobre Antena 3 en 27 años

TELECINCO, 20 AÑOS LIDERANDO LA TELEVISION COMERCIAL EN ESPAÑA

En prime time ha obtenido un 14,8% frente al 11,9% de Antena 3, su mínimo desde 2012, con 2,9 puntos de distancia. También se ha adjudicado el day time (14,8% vs. 11,7%) con una mejora de 1,1 puntos frente al mínimo de Antena 3 desde 2011 y con la mayor distancia entre ambas desde 2011 (+3,1 puntos); la mañana (15,1% vs. 10,8%), la tarde (15,9% vs. 13%) y el late night (18,8% vs. 8,6%).