Mediaset España y Burger King® lanzan ‘Eurotubers’, una retransmisión alternativa de la EURO 2021 con YouTubers como comentaristas oficiales

Mediaset España prepara junto a Burger King® el lanzamiento de ‘Eurotubers by Burger King®’, un canal de contenido digital único e innovador que ofrecerá en directo una retransmisión alternativa de los partidos más destacados de la Eurocopa de Fútbol, incluidos los de España, con la participación de algunos de los YouTubers futboleros con más seguidores a nivel nacional. 'Eurotubers by Burger King®' nace con el objetivo de ofrecer una vía alternativa y diferencial a la retransmisión oficial de Mediaset España dirigida a las audiencias más jóvenes, con una narración de los partidos en su lenguaje, protagonizada por algunos de sus referentes en YouTube, y emitida en el entorno digital, las redes sociales y Twitch.

Pasión por el fútbol en un formato único e innovador

“Eurotubers by Burger King® es una acción innovadora y llena de personalidad, con dinámicas únicas y diferenciadoras que conectan con el consumidor y con la que, una vez más, ponemos al cliente en el centro y le damos la oportunidad de vivir un evento deportivo de referencia mundial, pero a su manera. Y es que en Burger King® defendemos una filosofía, una forma de vida que resumimos en nuestro claim, Have It Your Way® y Eurotubers by Burger King®, es justo eso, una invitación a personalizar la forma de disfrutar del fútbol y un estímulo para hacerlo como quieras”, explica Beatriz Faustino, directora de Marketing de Burger King® España y Portugal.