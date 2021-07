Mediaset Games nace en el corazón digital de la compañía, con el fin de llegar los públicos más jóvenes y de mayor demanda comercial y con el aval del know how que le otorga los años de experiencia en hacer crecer sus formatos más allá de la pequeña y la gran pantalla. Supone la creación de una nueva línea de negocio que complementa el universo de entretenimiento audiovisual creado por Mediaset España en los últimos años, junto a sus canales de televisión lineales, sus plataformas digitales, su distribuidora de contenidos y su red de productoras de contenido de entretenimiento, cine y series.

Juega al videojuego oficial de la película de Telecinco Cinema, Way Down, dirigida por Jaume Balagueró y protagonizada por un increíble elenco internacional. Tu objetivo es utilizar el sigilo y la infiltración para entrar en la cámara secreta del Banco de España, el inexpugnable edificio que no había sido recreado en un videojuego desde los tiempos del mítico ‘Goody’ de Opera Soft. Una increíble reconstrucción aproximada del icónico edificio situado en la Plaza de Cibeles de Madrid. ¿Serás capaz de explorarlo y dar con la manera de penetrar en la inexpugnable cámara del oro?