Paolo Vasile: “Durante la crisis sanitaria hemos hecho una comunicación de responsabilidad social”

Durante su intervención ante los alumnos, Paolo Vasile ha afirmado que “esta crisis ha sido un buen ejemplo para los jóvenes que quieren trabajar en el mundo de la Comunicación, para que sean conscientes de que el nuestro es un sector diferente a otros. Uno no es comunicador si no lo es en cualquier situación. Y nosotros hemos sido comunicadores en un momento de emergencia. La situación que hemos vivido estos meses de confinamiento ha sido un grandísimo reto desde el punto de vista profesional. Ha sido un máster dentro del máster. Un punto fundamental y diferenciador de nuestra filosofía empresarial es que hacemos compañía a la gente. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y ante esta crisis hemos dado a nuestros espectadores una gran oportunidad no solo de estar al tanto de lo que sucedía sino de darse un respiro y tener un motivo de distracción”.