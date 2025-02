Ana Obregón, madre-abuela por gestación subrogada, confiesa que “Anita es mi mayor prioridad en la vida y me ha devuelto las ganas de vivir”; Aurah Ruiz, madre de un niño con una enfermedad rara incurable lleva a cabo una impactante confesión: “Si me preguntas si volvería a tener a mi hijo, te diría que no”; Begoña Villacís, que pasó su tercer embarazo en plena campaña electoral explica si existe conciliación o no en la carrera política; y Mayte García, coach, relata la dura pérdida de su hijo Santi debido a un tumor cerebral: “Mi marido dijo que no lo dejaba ir y yo me despedí de él y lo dejé marchar”.