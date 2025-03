A lo largo de la entrevista, habla de la decisión de mantener a Santi con vida, los interminables días en el hospital y el mensaje que le dio su hijo antes de morir: “Él se tocaba el pecho todo el rato y me señalaba con el dedo hacia arriba. Y yo le decía: Santi, ¿te duele el corazón, te duele el pecho? Me decía que no con la cabeza y me cogía fuerte la mano. ¿Me estás diciendo que te vas a ir al cielo? Y me hizo así con la cabeza”.