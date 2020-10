‘Solo/Sola’, seleccionado entre los FreshTV Formats 2020 en MIPCOM

‘Solo/Sola’ , el primer formato de telerrealidad creado y desarrollado íntegramente por Mediaset España para su plataforma de contenidos premium Mitele PLUS , ha sido seleccionado entre los FreshTV Formats 2020 en MIPCOM Online+ , la primera edición digital de este evento anual que reúne a los principales creadores de contenidos de entretenimiento a nivel mundial.

El reality show, que cuenta con la distribución internacional de Mediterráneo Mediaset España Group, ha sido distinguido como una de las grandes tendencias en entretenimiento en televisión del año en el encuentro virtual que está teniendo lugar esta semana organizado por la consultora The Wit.

El formato propone una experiencia única a un personaje famoso, marcada por la interactividad con la audiencia y en la que debe vivir en solitario en un apartamento vigilado por cámaras para prepararse para afrontar un reto personal. ‘Solo/Sola’ se estrenó el pasado mes de septiembre en exclusiva para los suscriptores de Mitele PLUS con la entrada de su primera protagonista y habitante de la ‘casa-plató’ instalada sobre uno de los edificios que integran los estudios de Mediaset España en Fuencarral.

‘Solo/Sola’ es el tercer formato de entretenimiento del portfolio de Mediterráneo Mediaset España Group que ha sido destacado recientemente entre los FreshTV Formats, tras el concurso ‘Don´t delete it’ y el programa ‘Locked up in my show’, que mezcla comedia con elementos de telerrealidad. También han sido elegidas la series ‘Madres. Amor y vida’, el pasado mes de abril, y ‘Señoras del (h)AMPA’, en 2019, ambas en el FreshTV de Ficción.