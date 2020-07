Mediaset España y ESCAC clausuran el primer curso de Showrunners: Aula de Ficción

“Quiero dar mi enhorabuena a profesores y alumnos porque todos los proyectos que hoy nos han presentado tienen un sentido. Creo sinceramente que el encierro fruto del confinamiento ha permitido a los alumnos centrarse mucho más, han presentado todo de forma extraordinaria, de forma muy correcta, con mucho entusiasmo, que es el condimento de nuestra actividad”, ha explicado Paolo Vasile, afirmando que “las series de Mediaset España están hoy día en todas las plataformas, y las más vistas de la televisión en abierto las ha ofrecido Telecinco. Por la evolución de nuestro negocio, a través de Mediterráneo Mediaset España Group, hoy podemos producir cualquier serie no solo para nuestros soportes, sino también para terceros”.

Para Sergi Casamitjana, director de ESCAC, la visión de los proyectos aportada por Paolo Vasile y los miembros del tribunal de Mediaset España resulta fundamental, dado que “los alumnos de ESCAC necesitan este barniz, esta capa, de quienes se enfrentan a diario con el negocio. Esto es una industria, donde no solo estás tú y tu ego, sino que tiene que funcionar a todos los niveles, porque el trabajo no se completa hasta que no llegas aquí, al corazón de la industria”.