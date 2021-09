Mitele PLUS inaugura el canal cinematográfico AContra+ con un catálogo inicial de 240 películas

Mitele PLUS inaugura hoy un canal especializado en cine, AContra+ , con un extenso catálogo inicial de 240 largometrajes, tras el acuerdo alcanzado entre Mediaset España y la distribuidora cinematográfica A Contracorriente Films . La oferta incluye títulos nacionales e internacionales de todo tipo de géneros, clásicos y actuales, con opción de verlos doblados o en versión original subtitulada. Mitele PLUS irá ampliando el paquete de películas hasta alcanzar una oferta de un mínimo de 350 títulos , que a su vez se irán renovando de forma periódica.

Para contratar el servicio, disponible desde hoy, es necesario estar abonado a Mitele PLUS Básico (4€/mes) y suscribirse al canal AContra+ por 3€/mes . Todos los suscriptores a Mitele PLUS cuentan con la posibilidad de ver desde el principio cualquier contenido de Mediaset España, incluidas las emisiones lineales en directo, y descargase cualquier contenido para disfrutarlo incluso sin conexión WIFI.

Mitele PLUS es la plataforma de televisión premium de Mediaset España, el grupo audiovisual líder de audiencia lineal y digital a nivel nacional desde hace más de una década y el mayor creador en España de contenidos de producción propia. Junto a toda la oferta de Mitele, su plataforma digital en abierto, Mitele PLUS ofrece contenidos exclusivos, prestrenos y eventos especiales sólo accesibles a sus suscriptores.

Entre su oferta exclusiva, destacan actualmente los programas de producción propia en directo ‘Sobreviviré’ conducido por la periodista Nagore Robles; ‘Secret Story’, con un canal 24 horas exclusivo y emisión adelantada de los resúmenes diarios y las galas dominicales; la emisión adelantada 24 horas de ‘La última tentación’ o ‘Got Talent’, también con el preestreno el día antes de la emisión. Además, cuenta con un extenso paquete de ficciones internacionales con entregas adelantadas a su emisión en abierto entre las que figuran títulos como ‘Nina, una enfermera diferente’; series nacionales como ‘Señoras del (h)AMPA’ y afamadas series turcas como ‘Love is in the air’, ‘Omer: sueños robados’ y ‘Mi hogar, mi destino’, ‘Nuestra historia’, ‘Matrimonio por sorpresa’, ‘Dulce venganza’, ‘Mi mentira más dulce’, ‘Habitación 309’, ‘Erkenci Kus’, ‘Dolunay’, ‘No sueltes mi mano’, ‘Verdades secretas’, ‘Te alquilo mi amor’, ‘Kara Sevda’, ‘Sühan’, ‘Icerde’. ‘Stiletto vendeta’ o ‘Totalmente diva’, entre otras. En materia deportiva, ofrece todos los contenidos deportivos emitidos por Mediaset España en abierto, así como el canal de deportes de contacto ‘Fight Sports’. Completan la oferta de Mitele PLUS una serie de eventos especiales para suscriptores a ‘Mitele Club’ protagonizados por conocidos presentadores y colaboradores de Mediaset España.