El emotivo homenaje de Paolo Vasile a los trabajadores de Mediaset España por su esfuerzo durante la crisis por la Covid 19

Hoy se ha celebrado la Junta General de Accionistas de Mediaset España, para reportar las principales conclusiones de la actividad de 2019, sin embargo Paolo Vasile , consejero delegado del grupo, no ha querido obviar en su discurso las especiales condiciones en la que ésta ha tenido lugar en este junio de 2020, ante el radical cambio de vida que hemos sufrido como sociedad con motivo de la pandemia propiciada por la COVID 19.

En su exposición a los accionistas, que han podido seguir su intervención por vía telemática, ha puesto en valor el servicio de la televisión, considerado esencial durante estos meses críticos, y el desarrollo de la actividad en estas adversas condiciones de miedo, riesgo e incertidumbre, lanzando un mensaje de agradecimiento a los empleados: “Hoy todo parece diverso, pero lo que seguro no ha cambiado es el espíritu que anima a la gente de Mediaset España: las ganas de hacer bien su trabajo, el espíritu de pertenencia, el espíritu de sacrificio, el amor por la televisión y el amor por esta empresa que, no solo no han decaído ni siquiera en los momentos más duros, sino que además han encontrado el modo de exaltarlos en una carrera de solidaridad y eficiencia entre todos los sectores que componen nuestra compañía”.