Telecinco comienza el año nuevamente líder

Telecinco inaugura 2021 con la gran mayoría de su oferta de producción propia de day time en máximos históricos en un mes de enero

Sus pilares del day time han alcanzado sus excelentes registros en el primer mes del año, fruto de la excelente sintonía del público con la cercanía que ofrecen todos sus directos y su mix de información y entretenimiento. ‘Ya es mediodía’, ‘Socialité by Cazamariposas’ y ‘Viva la vida’ marcan el mejor enero de su historia; ‘Sálvame diario’ firma el segundo mejor enero histórico y ‘El programa de AR’ el mejor dato de espectadores en 12 años.

En el fin de semana, ‘Socialite by Cazariposas’ (13,9% y 1.423.000) y ‘Viva la vida’ (13,8% y 2.027.000) han destacado por anotar su mejor enero histórico, y además, este último logra el tercer mes más visto de su historia.

Realities, talents, ficción y entrevistas, un prime time variado en géneros

En ficción, la serie ‘Love is in the air’ ha mostrado una evolución ascendente hasta alcanzar una media en el access del 9,1% y 1,6M. Sus tres emisiones de prime time firman una media de 11,6% y 1,3M de espectadores, en espectadores de 25 a 34 años alcanza el 12,9%.