Mediaset España y Telecinco, grupo audiovisual y cadena con mejor target comercial de la televisión en 2022

El más visto a nivel nacional ha sido un año más Factoría de Ficción (2,6%). Ha alcanzado un posicionamiento en jóvenes inigualable con un share del 6,7% en los espectadores de 13 a 24 años, y un target comercial del 3,4%, segmento que también lidera entre los temáticos. Se ha impuesto a Neox, que ha cerrado el año con un 1,8% de share y un 2,7% en target comercial. Referentes de la comedia nacional como ‘La que se avecina’, ‘Aída’, ‘Los Serrano’ y ‘El Pueblo’; las tiras cómicas ‘Camera Café’ y ‘Gym Tony’; y los espacios ‘¡Toma Salami!’ y ‘I Love TV’, han conformado la consolidada oferta de humor made in Spain del canal de series y cine de Mediaset España.

Energy se ha colocado por segunda vez en su historia como el segundo temático de mayor audiencia con un 2,5% de share , el dato más alto desde su nacimiento que le sitúa además como el temático que más crece este año, en el que durante los últimos cinco meses se ha situado como el más visto, incluso por delante de Factoría de Ficción . El canal de ficción de Mediaset España ha elevado su dato hasta el 2,8% en target comercial, superando a su inmediato competidor, Atreseries, tanto en total individuos como en dicho parámetro (1,7% y 1,8%, respectivamente) y siendo únicamente superado por FDF. La sólida oferta de ficción internacional de Energy está apuntalada por la saga ‘C.S.I.’, ‘Mentes criminales’, ‘NCIS: Los Ángeles’, ‘Hawái 5.0.’, ‘FBI’ y ‘FBI Most Wanted’; las series de acción ‘Scorpion’ y ‘MacGyver’; y las producciones de intriga ‘The Blacklist’ y ‘Cómo defender a un asesino’, entre otros títulos.

Divinity ha cerrado el año con una cuota del 2,1%, su mejor registro anual desde 2017. Entre las mujeres de 16 a 44 años marca un 2,4%, con un ascenso de 4 décimas sobre su dato de 2021. Estrenos de ficción y factuals, eventos especiales de programación y la retransmisión de las citas musicales más prestigiosas del panorama nacional han articulado sus contenidos a través de diferentes sellos temáticos. Producciones ajenas de larga duración como ‘Zeynep, buscando a su padre’, ‘Entre el amor y el odio’, ‘El juego de mi destino’, ‘No te vayas sin mí’, ‘Love is in the air’, entre otras, encabezan una oferta que también ha acogido procedimentales como ‘Castle’ y ‘Bones’ y series de acción como ‘Chicago Fire’ y ‘911’. Además, en su parrilla han destacado programas de decoración y reformas como ‘Tu casa a juicio’, ‘La casa de mis sueños’ y ‘Vaya par de gemelos’, entre otros; y una escogida cartelera cinematográfica.