Laura de Chiclana, corresponsal de Mediaset España en Ucrania, recibe el Premio APM al Periodista Joven del Año

“Recibir este premio es algo que no me podía llegar a imaginar. Mujer, joven y freelance... Es un honor y una demostración de que nosotros también podemos. Aún me queda mucho camino por recorrer, esto solo es el principio. Hago este periodismo para dar voz a aquellos que no la tienen. Es mi forma de ayudar. Adoro este trabajo, aunque conlleva muchos riesgos y dejar demasiadas cosas atrás. Pero aun así elegiría este camino una y mil veces. Si con mi trabajo he ayudado a que la gente sepa de verdad lo que está sufriendo el pueblo ucraniano, significa que he hecho algo bien”, afirma la recién galardonada.

Tras recoger el premio, Laura de Chiclana regresa mañana viernes a Ucrania para reanudar su trabajo como corresponsal de guerra en el conflicto armado. A este respecto, explica: “Tengo sentimientos encontrados, pero iré y haré lo que mejor sé hacer, denunciando las injusticias sin importar los riesgos que me tocará vivir. Este premio es también para todos los que han apostado por mí y han estado a mi lado sin dudarlo. Tanto la cadena como la productora y Mariano, mi cámara, que no duda en seguirme hasta los lugares más peligrosos de la guerra. También para los amigos que he hecho en Ucrania, tanto ucranianos como extranjeros. Algunos ya no están con nosotros porque dieron su vida por salvar a los demás. Sin ellos no habría conseguido muchas de las historias que he logrado enseñar. Pero sobre todo, para mi familia. Ellos son unos héroes por aguantar y sufrir un tipo de vida que no han elegido y aun así siguen animándome a que continúe. Ellos sí que se merecen un premio”.