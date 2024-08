‘12 Meses, 12 Causas’ promueve en septiembre la investigación del alzhéimer y el apoyo a quienes padecen la enfermedad y a quienes les cuidan con Carlos Sobera como embajador

Un diagnóstico de alzhéimer le cambia la vida no solo a la persona con la enfermedad, sino también a sus familiares. La familia es en el 94% de los casos la responsable del cuidado de la persona con alzhéimer y la que sufre la sobrecarga que conlleva esta labor. Las investigaciones dirigidas a descubrir soluciones que ralenticen la progresión y mejoren las vidas de las personas que padecen esta enfermedad y de sus cuidadores son fundamentales y constituyen los ejes de la iniciativa solidaria de Mediaset España ‘12 Meses, 12 Causas’ en septiembre.

Carlos Sobera explica que “es de vital importancia colaborar con una causa como esta, que me permite convertir el deseo de ser útil a la sociedad en realidad”.

“Una de las grandes novedades de esta campaña es que no está enfocada tanto a las personas que sufren el alzhéimer sino a aquellos, familiares o no, que se encargan de cuidarlas, porque con frecuencia somos injustos y tendemos a olvidarnos de quienes utilizan su tiempo y dedican su vida a seres queridos que no pueden reconocerlos”, señala el presentador. “Es muy importante cuidar a los cuidadores de quienes sufren Alzhéimer porque ellos son la primera barrera entre quienes sufren la enfermedad y su desarrollo y representan un apoyo tanto para la familia como para el sistema sanitario”.