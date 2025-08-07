mediaset.es 07 AGO 2025 - 10:45h.

Protagonizada por Diogo Morgado, Patricia Tavares, Pedro Lacerda, Margarida Bakker, Alexandra Lencastre y Tiago Teotónio, muestra los altibajos del día a día en un peculiar condominio a las afueras de Lisboa.

Compartir







Llega a Factoría de Ficción ‘La que se avecina Portugal’, el tercer remake internacional de la emblemática comedia original, creada por Alberto y Laura Caballero y Daniel Deorador, producida por Mediaset España en colaboración con Contubernio Films y distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group. Iniciará su andadura en el canal temático mañana viernes, 8 de agosto (22:55 horas), días antes del estreno en exclusiva de la ficción al completo en Prime Vídeo el próximo viernes 22 de agosto.

Inspirada en la realidad de la vivienda en Portugal y en Europa y producida conjuntamente por Prime Video, la productora See My Dreams y el canal TVI, esta adaptación lusa sumerge a los espectadores en un hilarante viaje por los altibajos de la vida en un condominio tan peculiar como disfuncional. Diogo Morgado, Patricia Tavares, Pedro Lacerda, Margarida Bakker, Alexandra Lencastre, Tiago Teotónio, Bárbara França, Miguel Guilherme, Diogo Valsassina, Diana Nicolau y Fernando Pires, entre otros actores de renombre en Portugal, forman parte del equipo artístico de la ficción.

Las vicisitudes de una singular comunidad de vecinos a las afueras de Lisboa

Incesantes disputas, cotilleos continuos, desafíos permanentes y la titánica lucha contra la adversidad de una urbanización de nueva construcción, llena de fallos y problemas, marcan el día a día de la comunidad de vecinos de ‘Terrazas del glamour’, un condominio situado a las afueras de la capital lusa. El promotor inmobiliario prometió a los flamantes propietarios de los pisos una serie de características que el edificio realmente no tenía, abocándolos a tener que hacer frente a apartamentos defectuosos, interfonos que no funcionan y paredes tan finas que han convertido la privacidad en una mera ilusión.

Los habitantes de ‘Terrazas del glamour’

JORGE y GISELA

Pareja conflictiva que discute frecuentemente con sus vecinos: Jorge (Tiago Teotónio) es un hombre amargado y sarcástico y su esposa Gisela (Patricia Tavares), una mujer paranoica y ansiosa. En su matrimonio, ambos compiten constantemente por acaparar el control y la atención. Pese a sus diferencias, ambos esposos tienen un vínculo fuerte y son leales, especialmente en los momentos difíciles. Despiertan escasa simpatía entre los vecinos, pero son una pareja indispensable en todas las decisiones del condominio.

PEDRO y SOFÍA

Recién casados, Pedro (Pedro Lacerda) y Sofía (Margarida Bakker) llegan a la urbanización ilusionados por comenzar su vida juntos. Él trabaja como consultor informático y ella es una fotógrafa freelance. Tras ser elegido administrador del condominio por sorteo, Pedro se ve obligado a mediar en todas las disputas vecinales. Ambos jóvenes tendrán que aprender a vivir con las singularidades de sus vecinos.

RAQUEL y TOZÉ

Hermosa, segura de sí misma y muy competente: así es Raquel (Barbara França), la directora comercial, responsable de la venta de los apartamentos del condominio y de la segunda fase del desarrollo. Es la voz de la razón en el condominio y también la viva imagen del empoderamiento femenino. Por su parte, Tozé (Miguel Guilherme), el portero del inmueble, con un pasado turbulento e intrigante, siempre hace gala de su filosofía de la “escuela de la vida” para aconsejar a los residentes.

JOÃO y SÍLVIA

Tras su llegada a la urbanización, João (Diogo Valsassina) y Sílvia (Diana Nicolau) intenta proyectar una imagen de clase alta. Este joven matrimonio son padres de tres niños pequeños y, aunque intentan parecer sofisticados, no siempre lo consiguen. Él trabaja como contable pero se considera un “asesor fiscal” y ella es un ama de casa que se autodefine como una “especialista en estilo de vida”.

DIANA y LUÍS

Mujer extrovertida y amable, Diana (Paula Neves) lleva la peluquería de su condominio. A pesar de los desafíos a los que se enfrenta, siempre mantiene una actitud positiva y es una fuente de apoyo y consuelo para sus amigos y entorno. Es también la mujer de Luís (Samuel Alves), el concejal de Juventud y Ocio del Ayuntamiento, un hombre serio e íntegro que siempre busca la manera de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

DOÑA DELFINA y ALDA

Doña Delfina (Márcia Breia), la madre de Diana, es una mujer de carácter fuerte y decidido. Sin miedo a decir lo que piensa, suele ser la voz de la razón en la familia, y también una figura temida por los residentes del condominio, debido a su férreo sentido de la justicia. Alda (Cucha Carvalheiro), en cambio, es una viuda ingenua, dulce, amable y siempre dispuesta a apoyarla en todo.

EDGAR y SÉRGIO

Vicepresidente voluntario del condominio, Edgar (Miguel Flor de Lima) es el encargado de mantenimiento del edificio. Es un hombre apacible que siempre está dispuesto a ayudar a sus vecinos. Por su parte, Sérgio (Diogo Morgado), inmaduro y egocéntrico, es el protagonista de la telenovela ‘Os ricos também choram’ y el hermano de Joaquim. Inmerso en una burbuja de inmadurez que le impide ver más allá de sus propios intereses.

CRISTINA y FERNANDO

Cristina (Mafalda Marafusta) es una mujer que se subestima, mientras afronta complejas situaciones en el amor, la vida social o el trabajo.Tras su reciente ruptura sentimental, está decidida a encontrar la felicidad. Su compañero de piso, Fernando (Fernando Pires) es muy distinto a ella. Optimista por natulareza, el brasileño es un apoyo y un estímulo constante para Cristina, a quien siempre anima cuando se siente mal.

JÚLIO y ROSA

Júlio (Dinarte Blanco) y Rosa (Alexandra Lencastre) son una pareja de prejubilados que viven en la misma urbanización en la que reside su hijo Pedro. Él es un hombre indolente que adora ver la televisión, especialmente las competiciones futbolisticas, mientras su mujer vuelca su energía en estar cerca de su adorado hijo Pedro y complicar la vida a su nuera Sofía.

En el capítulo inaugural…

Finalizada la construcción de la urbanización, los flamantes propietarios descubren que los pisos tienen defectos, los vecinos son problemáticos y el portero es peculiar. Joaquim, por su parte, mantiene diversos conflictos con su hermano Sérgio, cuando descubre que dos ancianas han okupado ilegalmente el piso piloto, situación que acrecienta el caos en el inmueble. Tras ser abandonada por su prometido, Cristina decide iniciar una nueva vida en el condominio, mientras Pedro y Sofía regresan de su luna de miel.