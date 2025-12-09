mediaset.es 09 DIC 2025 - 12:48h.

Bajo el título ‘El reencuentro’, el spot ha sido creado por la agencia CHINA, parte de LLYC, y realizado por la productora Only 925, a partir de un planteamiento de la División de Comunicación y RR.EE. y la dirección de Antena de Mediaset España.

“Sea lo que sea lo que hoy nos divide, no es tan fuerte como lo que un día nos unió”. Con este potente mensaje, Mediaset España subraya el valor de los lazos que unen a las personas en el spot que vertebra la campaña navideña 2025, que se estrena hoy (23:00h) en todos los canales del grupo. Bajo el claim ‘Por una Navidad más cerca’, la compañía vuelve a apostar por la emoción en una pieza sin presentadores dirigida por el aclamado cineasta Rodrigo Cortés.

La idea de este spot surge de un planteamiento de la División de Comunicación y RR.EE. y la dirección de Antena de Mediaset España. Para llevarla a cabo el grupo ha contado por segundo año con la agencia CHINA, parte de LLYC, y con la productora Only 925, que se ha encargado de la producción y el rodaje de la pieza.

Con un tono emocional y cinematográfico y utilizando la pureza y la autenticidad de la amistad infantil como motor narrativo, la campaña recuerda a los espectadores que en un contexto en el que los prejuicios y las diferencias generan distancia, la Navidad puede ser el momento más propicio para volver a acercarnos a los que un día fueron parte importante de nuestras vidas.

‘El reencuentro’: una metáfora emocional con elementos simbólicos

La acción transcurre durante una cena navideña en un restaurante. Entre los comensales y las conversaciones cruzadas, dos niños de unos ocho o diez años corretean por el local sin que nadie parezca reparar en ellos. Juegan entre las mesas, se esconden bajo los manteles, irrumpen en la cocina y, entre risas, improvisan escenas con frutas, cacerolas y hortalizas. Se disfrazan con abrigos demasiado grandes y vuelven a revolcarse por el suelo entre carcajadas.

Su complicidad es absoluta, pero de repente algo cambia. Sus miradas se detienen y se apagan. Ambos empiezan a alejarse despacio y acaban sentándose en mesas distintas: uno junto a un grupo de ejecutivos; el otro, junto a una mujer.

Entonces, la cámara desvela la verdad: esos niños no están allí. En sus asientos hay dos hombres adultos que se miran con una mezcla de emoción y nostalgia. Fueron amigos en la infancia, pero algo los distanció y ninguno dio el paso para mantener el vínculo. Entonces se levantan, avanzan el uno hacia el otro y se detienen justo en el punto en el que sus versiones infantiles se separaron. Se abrazan, conmovidos, ante las miradas emocionadas de todos los presentes.

Rodrigo Cortés, una referencia internacional del cine español

Al frente del spot se encuentra Rodrigo Cortés, director, guionista y productor español con una sólida trayectoria internacional. Debutó en el largometraje con ‘Concursante’ (2007), comedia negra protagonizada por Leonardo Sbaraglia que obtuvo, entre otros reconocimientos, el Premio de la Crítica en el Festival de Málaga. Su proyección global llegó con el thriller ‘Buried’ (2010), protagonizado por Ryan Reynolds, estrenado en el Festival de Sundance y aclamado por la crítica, que le valió el Goya al Mejor Montaje y el Forqué a la Mejor Película, además de diversos galardones y nominaciones en los Premios Gaudí y en las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos.

Posteriormente ha dirigido títulos como ‘Luces rojas’ (2012), con Robert De Niro, Sigourney Weaver y Cillian Murphy, ‘Down a Dark Hall’ (2018) y ‘El amor en su lugar’ (2021), con la que obtuvo el Premio Feroz a la Mejor Dirección y el Sant Jordi a la Mejor Película Española, entre otros galardones. Su último largometraje, ‘Escape’ (2024), cuenta con Mario Casas, Anna Castillo, José Sacristán y Blanca Portillo al frente del reparto.