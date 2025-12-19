La Navidad en Mediaset España

mediaset.es 19 DIC 2025 - 13:14h.

Ediciones con temática navideña de sus programas más emblemáticos, cine para toda la familia y programas especiales vertebran los principales contenidos de la parrilla navideña de Telecinco y Cuatro

TELECINCO

NOCHEBUENA Y NAVIDAD

El 24 de diciembre, el especial de Nochebuena de ‘Bailando con las Estrellas’ en Telecinco ofrecerá un amplio recorrido por los mejores momentos, las exhibiciones de baile más espectaculares y las coreografías más cuidadas vividos durante las dos temporadas del emblemático talent-show, en el que 26 celebrities, formando pareja con sus respectivos bailarines profesionales, han demostrado su habilidad para ejecutar distintos números de baile.

Previamente y en horario de tarde, la cadena emitirá un especial de ‘El Diario de Jorge’, en el que los invitados serán sorprendidos con una serie de emocionantes viajes al pasado que el programa les propondrá a través de la IA y en los que podrán interactuar con su ‘yo del pasado’ e incluso recibir el consuelo de aquellos seres queridos que se fueron hace años. En su edición de Nochebuena, ‘El tiempo justo’ recibirá en plató a Carlos Baute, que concederá su entrevista más especial y cantará un villancico; y ofrecerá los mejores consejos para tener una mesa perfecta en Nochebuena y Navidad con la ayuda de un experto.

El 25 de diciembre, Telecinco ofrecerá un especial de ‘¡Vaya fama!’ que contará con la participación del cantante mexicano Coyote Dax; la actriz Marlene Mourreau, que conectará en directo con el programa para dar a conocer el ambiente que se vive en la calle; y la cantante y actriz Lorena Gómez, quien mostrará la otra cara de la Navidad: la de las personas que, como ella, tienen que trabajar ese día. Además, el espacio rememorará los momentos más significativos de la crónica social de 2025 y concederá unos premios a los mejores en diversas categorías.

NOCHEVIEJA Y AÑO NUEVO

Desde el Pirineo Aragonés, Sandra Barneda y Xuso Jones despedirán el año y darán la bienvenida a 2026 en un escenario único: el après-ski Marchica de la estación de esquí de Aramón Formigal-Panticosa. Ambos presentadores conducirán las tradicionales Campanadas de Fin de Año en una retransmisión en simulcast para Telecinco y Cuatro, que comenzará minutos antes de la medianoche y en la que cobrará protagonismo el reloj de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la localidad oscense de Sallent de Gállego, templo gótico declarado Bien de Interés de Cultural desde 2001.

Previamente a las Campanadas, Telecinco emitirá ‘Ríete de 2025’, espacio en clave de humor que rememorará los momentos más destacados de los programas de Telecinco y Cuatro durante este año. La voz en off de Carlos Latre guiará a los espectadores en un viaje por los acontecimientos más divertidos, emotivos, impactantes, insólitos y musicales vividos en los espacios de producción propia del grupo. Y tras recibir el nuevo año, la cadena ofrecerá ‘35 años contigo’, programa especial de zapping que también contará con la voz en off de Carlos Latre, que repasará algunos de los momentos más recordados de las más de tres décadas de historia del grupo audiovisual: entrevistas a figuras internacionales, primeras veces en televisión, cameos, personajes curiosos, saltos a la fama, pruebas de amor, sonadas discrepancias y sobresalientes imitaciones, entre otros contenidos.

En la última tarde del año, la cadena emitirá un nuevo especial de ‘El Diario de Jorge’, en el que Jorge Javier Vázquez recibirá de nuevo a invitados especiales a los que cambió la vida para compartir con la audiencia qué es de ellos actualmente y qué nuevos sueños desean realizar. Previamente, el especial de Nochevieja de ‘El tiempo justo’ conectará con la cantante Rosario Flores y con Mariola Orellana, quienes darán diversas ideas para vestirse en Nochevieja y revelarán cómo el clan Flores celebra esta noche tan señalada; contará con David Trivín, astrólogo de confianza de diversos famosos, que llevará a cabo su ritual especial del Fin de Año; recordará emotivos y míticos momentos de las tradicionales Campanadas de Fin de Año; analizará las grandes exclusivas de la crónica social en 2025; y ofrecerá útiles consejos para elegir el mejor tipo de uva, entre otros contenidos.

El 1 de enero, el especial de ‘¡Vaya fama!’ en Telecinco realizará un recorrido por los momentos más icónicos del año y las imágenes más virales de la temporada y conectará en directo con diversas celebrities para conocer sus propósitos de Año Nuevo y la manera en la que encaran 2026.

CUATRO

NOCHEBUENA Y NAVIDAD

En la noche del 24 de diciembre, el restaurante de ‘First Dates’ estará decorado con elementos típicos navideños y, entre cita y cita, recibirá a Papá Noel, que se paseará por el restaurante repartiendo pequeños regalos a los comensales. También en esta velada, Carlos Sobera transmitirá un mensaje invitando a los comensales, a los espectadores y al equipo a celebrar juntos el espíritu navideño e interpretará un villancico. Y en la noche del 25 de diciembre, el programa acogerá cuatro citas cargadas de sensibilidad, recuerdos, deseos, conexiones inesperadas y una emocionante pedida de mano.

En el especial ‘First Dates: Nochevieja 2025’ el restaurante se convertirá en un guateque de los años 60 y 70, en el que ocho parejas se darán cita en una velada repleta de música, nostalgia, ilusión y espíritu festivo que incluirá una actuación especial: la del grupo ‘La Década Prodigiosa’, que interpretará algunas de las canciones más icónicas de esas décadas en la última noche del año.

CONTENIDOS NAVIDEÑOS EN PROGRAMAS

En Telecinco, ‘La mirada crítica’, ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Vamos a ver’ seguirán de cerca la actualidad en estas fechas, harán hincapié en diversos aspectos relacionados con las fiestas y el consumo en estos días del año y el 22 de diciembre seguirán muy de cerca el Sorteo de la Lotería de Navidad. Además, en su edición del 5 de enero, ‘Vamos a ver’ recibirá a los Reyes Magos en el plató del programa.

‘Fiesta’ convertirá su plató en una auténtica pista de baile en sus ediciones especiales del 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero, en las que los colaboradores formarán duetos y tríos y rivalizarán entre sí para mostrar su talento en el baile. Álvaro Cuenca, maestro bailarín de Anabel Pantoja en la pasada edición de ‘Bailando con las Estrellas’, dirigirá todas las coreografías, que serán evaluadas por un jurado integrado por Manu Tenorio y Jorge González. El día de Navidad, el programa acogerá la primera semifinal de este desafío y mostrará también cómo los famosos celebran estas festividades; en Año Nuevo, tendrá lugar la segunda semifinal y el espacio ofrecerá un repaso por lo más destacado del año; y el 6 de enero, llegará la gran final en una velada que contará con la presencia de los Reyes Magos de Oriente.

En Cuatro, ‘Todo es mentira’ proseguirá su análisis crítico e irónico de la actualidad, manteniendo el pulso informativo a todo lo que acontezca en la política y contando con los personajes clave de cada caso para comprender qué hay realmente detrás de cada noticia en estas fiestas, en las que el programa descubrirá cómo los colaboradores viven y celebran la Navidad y ofrecerá también un repaso por los acontecimientos más divertidos del año, los personajes que han desatado la carcajada y los grandes momentos que han marcado la temporada.

‘Lo sabe, no lo sabe’ ofrecerá dos especiales: el 23 de diciembre, en la víspera de Nochebuena y con Xuso Jones disfrazado de Papá Noel, el concurso recorrerá las calles de Palencia en busca de participantes que tendrán que superar divertidos retos; y el 30 de diciembre, el programa viajará a Murcia, la localidad natal del presentador, para encontrar concursantes que demuestren su habilidad en sorprendentes pruebas, como cantar un villancico con un polvorón en la boca o convencer que tres parejas se besen bajo una rama de muérdago.

El domingo 21 de diciembre, la víspera del Sorteo de la Lotería de Navidad, ‘Cuarto Milenio’ profundizará en la historia del actor británico Clive Arrindell, un icono del sorteo extraordinario conocido como ‘el calvo de la Lotería’ que falleció en el verano de 2024. Durante 7 años, cada Navidad entre 1998 y 2005, Arrindell protagonizó los míticos anuncios de la Lotería, encarnando a un misterioso personaje que repartió ilusión en España.

CARTELERA CINEMATOGRÁFICA

Películas de cine familiar y títulos de estreno formarán parte de la cartelera navideña de Telecinco y Cuatro. Telecinco estrenará el largometraje de acción ‘Fast & Furious X’ y la comedia ‘Menudas piezas’ -domingo 21 de diciembre, 22:00h- y emitirá el oscarizado drama romántico ‘Titanic’.

Cuatro, por su parte, sumergirá a los espectadores en un emocionante viaje lleno de aventuras con filmes de estreno (‘Transformers: El despertar de las bestias’, ‘Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones’ -sábado 20 de diciembre, 22:00h- , ‘Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes’ y ‘Noche de paz’); y una escogida selección de títulos de librería (‘Tomb Raider’ -viernes 19 de diciembre, 22:00h- ‘Robin Hood’, ‘The Karate Kid’ -domingo 21 de diciembre, 15:30h- , ‘Las aventuras del doctor Dolittle’ y ‘Bumblebee’). Su cartelera incluirá también películas clásicas (‘Willow’ y ‘E.T. el extraterrestre’) y la trilogía de Hercules Poirot dirigida por Kenneth Branagh (‘Asesinato en el Orient Expres’, ‘Muerte en el Nilo’ y el estreno en abierto de ‘Misterio en Venecia’).

CANALES TEMÁTICOS

Energy

Maratones temáticos y episodios navideños articularán la programación especial de Energy en estas fechas: el 25 de diciembre tendrá como protagonistas a los agentes federales de ‘FBI Most Wanted’, con la emisión de un capítulo especial navideño y de los tres crossovers de la saga ‘FBI’; el 1 enero se ofrecerán los crossovers de la emblemática trilogía del sello ‘C.S.I.’ (‘C.S.I. Las Vegas’, ‘C.S.I. Miami’ y ‘C.S.I. Nueva York’); y la proyección de entregas navideñas de series de investigación como ‘Hawái 5.0’ y ‘NCIS: Los Ángeles’, entre otras.

Factoría de Ficción

Los días 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, FDF programará episodios navideños de las aclamadas comedias ‘La que se avecina’ y ‘Aída’.

Divinity

La oscariza actriz Whoopi Goldberg cobrará protagonismo en Divinity el 25 de diciembre con la emisión de dos películas de la icónica saga ‘Sister Act’: ‘Sister Act: una monja de cuidado’ y ‘Sister Act 2: de vuelta al convento’. Además, la cadena ofrecerá durante estas fechas capítulos especiales de las series de acción ‘Chicago Fire’ y ‘911’, y de las ficciones médicas ‘The Resident’, ‘New Amsterdam’ y ‘Chicago Med’.

Boing

El canal infantil invitará a los más pequeños a disfrutar de la magia y la ilusión de estas fechas con una programación especial llena de diversión y aventuras: del 20 al 25 de diciembre, Boing ofrecerá episodios navideños de algunas de sus series más emblemáticas, como ‘Tiny Toons Looniversity’, ‘Doraemon’, ‘Pardo, Polar y Panda’, ‘Clarence’ y ‘Craig’ ; entre el 27 y el 31 de diciembre, programará maratones diarios de las mejores ficciones de 2025; y el 31 de diciembre, una vez cerrada la votación a través de la Boing App, se dará a conocer cuál es la mejor serie del año elegida por los espectadores entre títulos como ‘Doraemon’, ‘El maravillosamente extraño mundo de Gumball’, ‘Teen Titans Go!’, ‘Bebé Jefazo’ o ‘Clarence’.

Be Mad

Be Mad celebrará las Navidades con una amplia oferta de cine familiar: las películas de las sagas ‘Karate Kid’ (‘Karate Kid I, II y III’ y ‘El nuevo Karate Kid’), ‘El Zorro’ (‘La máscara del Zorro’ y ‘La Leyenda del Zorro’) y ‘Mirá quién habla’ (‘Mira quién habla’, ‘Mira quién habla también’ y ‘Mira quién habla ahora’); y el largometraje de temática religiosa ‘La historia más grande jamás contada’, con cinco nominaciones a los Premios Oscar y que narra la historia bíblica de Jesús de Nazareth desde su nacimiento hasta su ascensión a los cielos.