Paolo Vasile, distinguido con el Premio Eisenhower Fellowships por la independencia informativa de Telecinco y Cuatro

Una responsabilidad en la que la libertad de expresión “no se puede poner en duda ni un momento”, ya que “el derecho a la libertad de expresión es fundamental porque la libertad es esencial para una sociedad, exactamente como la salud para una persona. Si no hay salud, no hay futuro. Si no hay libertad, no hay futuro. En todos estos años, me he ocupado muy intensamente no solo de garantizar la libertad de expresión sino también la libertad de entender. A veces nos olvidamos de que al público hay que darle todo el abanico, exponerle toda la oferta que hay, y tiene que estar en condiciones de entenderla. Nosotros no tenemos que formar, tenemos que informar de manera que la gente tenga su libertad de elegir. Mi sueño es que cuando ‘mi’ espectador se levanta y va a votar, y elige a un candidato, ‘se equivoque’ por su cuenta, que elija sobre lo que nosotros le hemos enseñado sin forzar la mano. Es por ello, que agradezco muchísimo este premio, el premio más grande para mí, un premio por la libertad, así como agradezco a Valentín Fuster su presencia hoy aquí”.