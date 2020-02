Amazon Prime Video estrenará en exclusiva cuatro series y dos programas de entretenimiento tras un acuerdo de contenidos con Mediterráneo Mediaset España Group

“Estamos emocionados de poder ofrecer a nuestros miembros Prime series de éxito asegurado como la segunda temporada de El Pueblo y Señoras del (h)AMPA, así como los nuevos estrenos protagonizados por algunos de los mejores talentos nacionales gracias a Mediaset España”, ha comentado Ricardo Cabornero, Head of Content en Amazon Prime Video España . “Nuestro objetivo es contar con los mejores contenidos en nuestro catálogo y estos nuevos títulos serán una gran incorporación a Prime Video para sumarse a las series Amazon Original y Exclusive globalmente galardonadas y aclamadas por la crítica”.

“Hace un año expliqué que los nuevos agentes que llegaban al mercado no eran el enemigo, no se trataba de plantarles cara, sino de ver qué oportunidades traían. Hoy tengo la satisfacción de confirmar que mi previsión y el empeño de Mediaset España de verles como una oportunidad se ha concretado con la presentación de los contenidos que hemos producido y que tendrán una vida en Amazon Prime Vídeo”, ha explicado Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España. “Amazon Prime Video ha sido muy valiente al experimentar con el estreno de ‘El Pueblo’, lo que demuestra que podemos convivir maravillosamente ya que la serie está teniendo un comportamiento extraordinario y esto significa que Amazon Prime Video ha dado a esta ficción una buena aportación y no ha desgastado el producto. La presentación que hoy hacemos esperamos que sea el comienzo de una larga amistad y trabajo conjunto”.