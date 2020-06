Ana Rosa Quintana: “Con casi 40 años de profesión, esta ha sido la temporada más dura de mi vida profesional”

“Con casi 40 años de profesión, esta ha sido la temporada más dura de mi vida profesional. A veces se me quebraba la voz”, reconoce Ana Rosa Quintana, que mañana viernes 26 de junio despedirá la 16º temporada de ‘El programa de Ana Rosa’ en Telecinco, un curso televisivo marcado especialmente por la pandemia de COVID-19, el confinamiento y las consecuencias de la crisis sanitaria. “Cada día hemos contado las historias de los que sufrían y de los que lo superaban. Hemos estado a pie de calle, al lado de la gente; hemos ofrecido momentos de esperanza y hemos sido testigos del tesón y la generosidad de los sanitarios, los aplausos y la responsabilidad ciudadana”, explica la presentadora. “He compartido con los espectadores la impotencia y la rabia que hemos vivido durante esta crisis sanitaria, aunque siempre he intentado ofrecer también el lado más humano de esta pandemia’.