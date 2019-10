Nuevo máximo de ‘Gran Hermano VIP’ que supera la barrera del 35% de share y anota su mejor cuota de pantalla de los últimos 4 años

Telecinco fue ayer la televisión más vista del día con un 21,5% de share, su mejor resultado en una jornada desde la final de “Supervivientes” en marzo de 2018, con 8,8 puntos de ventaja sobre Antena 3 (12,7%). Se alzó con la victoria de las franjas de daytime (21,5% vs.11,2%), mañana (20,2% vs.11,8%), tarde (20,7% vs. 11,4%), prime time (21,3% vs.15,7%) y late night (41,8% vs. 5,7%). También fue la televisión más vista en el target comercial del total día (22,3% vs. 12,5%), daytime (22,8% vs. 9,6%) y prime time (21,6% vs.17,7%).