El especial de ‘Planeta Calleja’ en Telecinco lidera su franja con casi 2M y empuja a la victoria dominical de la cadena

Impulsado por estos resultados, Cuatro (6,3%) aventajó ayer en 1,5 puntos en el total día a La Sexta (4,8%), que no logró superarle en ninguna de las franjas del domingo: mañana (6,2% vs. 3,7%), sobremesa (6,6% vs 5,1%); tarde (7,1% vs. 5,4%); prime time (5,5% vs. 5%), late night (7,2% vs. 3,3%), day time (6,7% vs. 4,7%) y target comercial (8% vs. 5,1%).