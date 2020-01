El Real Zaragoza-Real Madrid de Copa del Rey, emisión más vista del miércoles

El séptimo encuentro de Copa del Rey que enfrentó anoche al Real Madrid con el Real Zaragoza fue la emisión más seguida del miércoles por la audiencia, con 2,9 M de espectadores (17,1%). Anotó el minuto de oro del día, a las 21:31 h, con 3,3 M (20%). Lideró de forma absoluta duplicando la oferta de La Sexta en su franja (5,9%) , a la que se impuso tanto en el total día (7,4% vs 7%) como en el prime time (12,2% vs 5,6%).

En la mañana, destacó el holgado liderazgo de ‘El programa de Ana Rosa’ (18,3% y 615.000) con 5,1 puntos más que ‘Espejo público’ (13,2% y 447.000), mientras que por la tarde fueron las tres ediciones de ‘Sálvame’ las que no dieron opción a Antena 3: ‘Sálvame limón’ (13% vs. 9,3%); ’Sálvame naranja’ (17,8% vs. 10,9%) y ‘Sálvame banana’ (15,9% vs. 14,7%). ‘El Tirón’ lideró su franja al anotar un 14,7% de share y 2,2 M de espectadores.