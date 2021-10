‘Secret Story: la noche de los secretos’ lidera la franja con su emisión más vista de la temporada

Telecinco fue ayer la televisión más vista del domingo con un 12,7% de share, casi 2 puntos por delante de Antena 3 (11%) a la que aventajó en las franjas de mañana (14% vs. 6,1%), tarde (12,3% vs.10,9%), late night (18% vs. 10,8%), day time (13,3% vs. 10,6%) y target comercial (12% vs.9,1%).

Por otro lado, Cuatro se situó ayer por delante de su inmediato competidor no solo en el total día (6% vs. 4,2%), también en todas las franjas del domingo: mañana (4,9% vs. 3,6%), sobremesa (6,4% vs. 4,5%), tarde (7,4% vs. 4,6%), late night (7,7% vs. 1,7%), day time (6,5% vs. 4%), prime time (4,9% vs. 4,7%) y target comercial (7,3% vs. 4,9%).