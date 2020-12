La miniserie ‘Besos al aire’ concluye su rodaje

Leonor Watling añade: “Besos al aire’ habla de los meses de cuarentena con dulzura. No es ni pretende ser una historia realista, pero no borra la realidad de lo que se vivió aquellos días. Y sobre ese telón de fondo, cuenta historias de amor cruzadas… en tiempos nuevos. Quizá no sean los mejores tiempos, ¡pero son los que tenemos! Rodarla con todos los protocolos, las nuevas reglas y tanto cambio a la hora de hacer nuestro trabajo, con compañeros tan maravillosos, ha servido para generar en la realidad la atmósfera de lo que luego se plasma en la ficción. Ha sido un regalo y la hemos hecho con muchas ganas”.