Disney+ y Mediaset España presentan ‘Besos al aire’

La serie-evento se estrenará en Disney+ a través de Star, la marca de entretenimiento para todas las audiencias, el próximo 26 de marzo

Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España: “Es un mosaico de historias que cuentan cómo en la situación en la que todavía estamos, todos hemos hecho algo que no hubiéramos hecho en condiciones normales, y es lo que les ocurre a los personajes de nuestra historia”.

Simón Amselem, consejero delegado de The Walt Disney Company España: “Es un honor y un privilegio que ‘Besos al aire’, que cuenta con tanto talento tanto detrás como delante de las cámaras, sea la primera serie española que estrenamos en Disney+ a través de Star”.

Hoy jueves ha tenido lugar la presentación de ‘Besos al aire’, nueva serie-evento de dos episodios protagonizada por Paco León y Leonor Watling. Producida por Mediaset España en colaboración con Alea Media, ‘Besos al aire’ se estrenará en Disney+ a través de Star el próximo 26 de marzo y tendrá su desenlace el viernes 2 de abril, convirtiéndose en la primera serie española que se lanza en exclusiva en este servicio de streaming.

En el evento virtual de presentación a los medios de comunicación, Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España, ha explicado: “Besos al aire’ es una ficción especial, por lo que significa y por cómo ha nacido. Aitor Gabilondo me contó la historia e inmediatamente le dije que sí. Fue como un flechazo, como un amor a primera vista, lo cual no es nada usual. En las circunstancias en las que nació esta serie, en Mediaset España sentíamos la exigencia de hacer una ficción diferente y ‘Besos al aire’ lo es. Es un mosaico de historias que cuentan cómo en la situación en la que todavía estamos, todos hemos hecho algo que no hubiéramos hecho en condiciones normales, y es lo que les ocurre a los personajes de nuestra historia”.

Por su parte, Simón Amselem, consejero delegado de The Walt Disney Company España ha señalado: “Para nosotros es un honor y un privilegio que ‘Besos al aire’, que cuenta con tanto talento tanto detrás como delante de las cámaras, sea la primera serie española que estrenamos en Star, la nueva oferta generalista de Disney+. Y no es casualidad que el estreno de esta serie sea fruto de un acuerdo con Mediaset España, con quien tenemos una relación que se remonta muchos años atrás. ‘Besos al aire’ es una serie-evento con el sello de calidad de Mediaset España, que cuenta historias muy pegadas a la realidad que hemos vivido en los últimos meses, pero que también son muy emotivas y optimistas. Creemos que es la serie perfecta para incluir en Star y no se me ocurre mejor manera de celebrar el primer aniversario de Disney+ que estrenando la primera serie española en el servicio”.

Además, Manuel Villanueva, director general de Contenidos del grupo, ha añadido: “Besos al aire’ es un aguacero de emociones. Aitor Gabilondo plateó la idea a raíz de una experiencia personal y en seguida nos enamoramos de la historia: Paolo puso el alma, Aitor la producción, Darío Madrona su fina escritura e Iñaki Mercero el discurrir de los sentimientos. ‘Besos al aire’ es una serie sobre la pandemia, un tiempo oscuro en el que ha prevalecido la vida”.

Por su parte, Vincent Sourdeau, vicepresidente de Programación de la compañía en España, ha explicado los motivos por los que se fijaron en ‘Besos al aire’: “Fue por tres razones fundamentales: la historia de Javi, el personaje de Paco León, tratando de buscar humanidad en los momentos más difíciles de la pandemia; el sello de Mediaset España y el equipo creativo que había detrás; y el elenco artístico que ha dado vida a todos estos personajes maravillosos”.

Aitor Gabilondo, productor ejecutivo de ‘Besos al aire’, ha contado el origen de la serie: “La historia surgió mirando por el balcón durante el confinamiento. Veía a los vecinos y pensé que entre tantas cosas malas estaba pasando algo bueno, algo distinto. Así surgieron las historias de amor improbable de esta serie. Historias emotivas y sencillas que se basan en dos pilares fundamentales: el texto y el gesto, es decir, el guion y la interpretación. Hay muchas series, muchas historias y nosotros nos hemos concentrado en lo esencial, que para mí siguen siendo estas dos cosas. Darío Madrona, uno de los mejores guionistas españoles que conozco, le dio al drama que todos conocemos un tono entre la emoción y la comedia; después vino un equipo maravilloso de actores; y como durante el rodaje estábamos viviendo en realidad la pandemia y el confinamiento, la serie está impregnada del miedo que teníamos todos y también de las ganas de vivir”.

El confinamiento, telón de fondo para ocho historias de amor

‘Besos al aire’, distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group, es una emotiva comedia romántica, no exenta de drama y conflicto, que narra ocho historias cruzadas con el confinamiento como telón de fondo y el amor como gran protagonista.

Junto a la pareja protagonista configuran el reparto María León, Mariam Hernández, David Castillo, Nuria Herrero, Nancho Novo, Gracia Olayo, Zoe Stein, Gloria Muñoz, José Ángel Egido, Pau Durá, Jaime Olías, Loreto Mauleón, Mariano Venancio, Ruth Díaz, Luna Fulgencio, Fran Berenguer, Ariana Martínez, Inma Isla, Jordi Planas y Alejandro Sigüenza.

En el encuentro celebrado hoy, Paco León ha explicado: “A la hora de interpretar me ayudaba mucho lo físico. Al estar muchas horas con los EPIS puestos, con plásticos que te aprietan y te agobian, entiendes rápidamente lo que todo aquello debió suponer para los sanitarios a nivel físico, sin contar el estrés y el hecho de que estaban salvando vidas, lo que me facilitaba conectar con ellos y que aflorara la emoción. No viví el rodaje tanto como un trabajo de interpretación sino como un verdadero homenaje, al poder representar a mucha gente que estuvo ahí, al pie del cañón. Con ‘Besos al aire’ regreso además a esta casa que siento como mía y, aunque se estrena en Disney+, se emitirá después en Mediaset y volveré a la televisión en abierto con está joyita, hecha con el corazón de tanta gente”.

Leonor Watling ha comentado: “Cuando me llamaron para hacer ‘Besos al aire’ lo primero que pensé fue ‘¿Ya vamos a contar esta historia, tan pronto?’. Pero el guion de Darío me gustó muchísimo y me di cuenta de que contar una historia reciente nos hace bien y es precioso. Esta serie va a provocar emociones muy diferentes en la gente”.

Para Nuria Herrero, ‘Besos al aire’ “es un homenaje, no solo a los que estuvieron velando por nosotros aquellos días sino para todos, porque es un retrato de lo que vivimos entonces y de lo que aún estamos viviendo. Es un relato que transmite esperanza”.

Planteadas como un homenaje al optimismo, al amor y a las personas que velaron por la salud y las necesidades de todos durante el confinamiento, las historias de la serie, que cuenta con el guion de Darío Madrona y la dirección de Iñaki Mercero, tienen un nexo común en el personaje de Javi (Paco León), un auxiliar de Enfermería, buenazo y fan de las películas de amor de los noventa. Su carácter afable y complaciente le ha llevado a asumir una de las tareas más delicadas durante la crisis sanitaria: servir de intermediario entre los enfermos aislados en las UCIS y sus familias. En el hospital trabaja codo con codo con Berta (Nuria Herrero), una joven auxiliar de enfermería recién llegada a Madrid a la que los acontecimientos le están superando y que encuentra un gran apoyo en su compañero.

Con la voluntad de suavizar el trance para las dos partes, Javi empieza a embellecer los mensajes convirtiéndose así en un héroe de la pandemia que pone su imaginación y su sensibilidad al servicio de los pacientes y sus familiares para aliviar los momentos más duros de sus vidas. Todo ello, mientras suspira por un amor de película: el de la doctora Cabanas (Leonor Watling), una profesional distante y estricta que no tiene tiempo para el romanticismo de Javi.