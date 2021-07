‘Domingo DeLuxe’ lidera su franja y supera el 20% de share entre los jóvenes

Con más de 1,4M y un 16,2%, el espacio de Telecinco creció hasta el 20,4% entre sus principales seguidores, los espectadores de 25 a 34 años, mientras que la telenovela turca ofrecida por Antena 3 congregó a su público más fiel entre los mayores de 65 años (21,1%).

Cuatro (5,2%) aventajó en casi 2 puntos a La Sexta (3,6%) en el día, a la que también superó en todas las franjas.

Más de 1,4M de espectadores y un 16,2% de share arroparon anoche ‘Domingo DeLuxe’, anotándose la victoria en su franja, por delante de la oferta de Antena 3 (15,6%). El programa de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez creció hasta el 17,4% de share, con sus mayores seguidores entre los jóvenes de 25 a 34 años (20,4%) frente al 7,2% de la oferta de Antena 3 en esta horquilla de edad y cuyo público más afín fueron los mayores de 65 años (21,1%). Por mercados regionales, destacaron Madrid (24,2%), Andalucía (19,5%), Asturias (19,5%) y Canarias (18,4%) al superar la media nacional.

Asimismo, en Telecinco también destacaron ‘Socialité by Cazamariposas’ (15,1% y 1,2M), ‘Viva la vida’ (14,7% y 1,4M) e Informativos Telecinco 21 h (14,2% y 1,4M) al superar la oferta de Antena 3 en sus respectivas franjas (9,9%, 12,3% y 13,3%).

Telecinco fue ayer la televisión más vista del domingo con un 13,9% de share. Se impuso a Antena 3 en todas las franjas: el day time (13,9% vs. 12,1%); la mañana (9,1% vs. 7,9%); la sobremesa (14,5% vs. 13,9%); la tarde (15,5% vs. 12%); el prime time (14,2% vs. 13,3%); y el late night (18% vs. 16,9%). También se alzó con el triunfo del target comercial, con un 12,9% frente al 9,9% de su principal competidor.

Cuatro también se impone a La Sexta en el día y en todas las franjas

De igual forma, Cuatro (5,2%) aventajó en el total día a La Sexta (3,6%), imponiéndoser en todas las franjas: mañana (4,6% vs. 3,3%), sobremesa (5,5% vs. 4,6%); tarde (5,7% vs. 3,8%); prime time (4,9% vs. 3,6%), late night (5,9% vs. 2,1%), day time (5,3% vs. 3,6%) y target comercial (6,8% vs. 3,8%).