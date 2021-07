‘Ahora, Olga’ encabeza las emisiones más vistas del día y se impone en más de 10 puntos a la oferta de Antena 3

La producción propia en directo de Telecinco volvió ayer a demostrar su conexión con el público en general y con los jóvenes y los perfiles cualitativos en particular, frente a los productos enlatados de otras televisiones. Más de 2,3M y un 25,8% de share arroparon anoche ‘Ahora, Olga’ , el programa especial protagonizado por Olga Moreno, ganadora de ‘Supervivientes’. Fue la emisión líder del prime time, superando en 10,7 puntos a la oferta de Antena 3 (15,1%) en cuya franja se emitió el capítulo final de la telenovela turca ‘Mujer’ (19% y 1,8M).

Por otro lado, Cuatro se impuso ayer a La Sexta en las franjas de tarde (5,3% vs. 3,9%), prime time (5,5% vs. 4,1%) y late night (6,3% vs. 3,9%), en las que todos sus espacios registraron una conversión positiva a target comercial y al core target del canal.