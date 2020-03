Dos formatos de Mandarina, productora de Mediterráneo Mediaset España Group, seleccionados en el Fresh TV Formats de MIPTV 2020

¿Qué ocurre cuando un presentador ha de salir a presentar su programa sin saber nada de lo que ha ocurrido durante el día? Esta es la premisa del late show ‘Locked up in my show’, una original propuesta que mezcla comedia con elementos de telerrealidad, en la que el presentador vive aislado en una casa anexa al plató de su programa y cada día sale a presentar sin escaleta y sin saber nada de lo que ha ocurrido durante el día. A lo largo del show, deberá improvisar para hacer frente a los contenidos, los invitados y las secciones hasta que su aislamiento acabe y otro presentador retome el reto.