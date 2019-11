‘Gran Hermano VIP’ no encuentra techo y ya aventaja en casi 30 puntos a Antena 3

Telecinco (21,1%) fue ayer la televisión líder con su tercer mejor día del año y se impuso de forma absoluta en todas las franjas del jueves: daytime (20,9% vs.11,3%), mañana (19% vs. 11,9%), sobremesa (15,2% vs. 14%), tarde (20% vs. 11,6%), prime time (21,6% vs. 10,9%) y late night (39,4% vs. 6,3%).