En la grabación de ‘Got Talent España’: talento dentro y fuera del escenario

Dos teatros para garantizar la distancia social

Pero, ¿y el público? Un programa basado en el espectáculo y en las emociones no podía prescindir de espectadores del teatro. ¿Cómo hacer vibrar a los jueces y a la gente actuando ante una platea vacía? Mario Briongos detalla cómo se las han ingeniado para no renunciar a algo tan esencial: “Hemos formado dos grupos de personas que van turnándose en las grabaciones. A todos se les toma la temperatura, se les higieniza cada vez que entran, se les da una mascarilla y se les sienta ocupando una de cada cuatro butacas, dejando libres tres asientos entre ellos. Ese esquema hace posible albergar casi 200 personas en el teatro, lo que nos permite mantener las reacciones y el calor del público, que son muy importantes en este programa, asegurando además el cumplimiento de las medidas de seguridad” .

“El ambiente es un poco más especial” , matiza Santi Millán. “La gente no lo va a notar en casa, pero como el patio no está lleno del todo, la sensación es un poco como de ensayo, la energía está más diluida. Y yo, que vivo mucho de las emociones que se generan en el teatro, tengo que suplir un poco el torrente de emociones de otros años” .

Una edición a la altura de las mejores

Los dueños del formato me han dicho que el mejor presentador de ‘Got Talent’ del mundo soy yo. Yo me lo creo y así estoy feliz. Seguramente, si llamo al de India me diría que también se lo han dicho a él y yo le diré: pues va a ser que no

Santi Millán va más allá y asegura que la sexta edición va a ser muy potente: “En lo que hemos grabado estos días ya se ha dado un Pase de Oro y hemos visto cosas muy espectaculares y muy particulares también. ‘Got Talent’ es un programa muy acorde a los tiempos que estamos viviendo, tiempos de superación y de gente que se sobrepone a las adversidades” . Preguntado por el talento que ha visto sobre el escenario, el presentador adelanta: “Ha actuado un artista muy singular que me encantó. Hizo un homenaje a Rocío Jurado muy particular y me pareció maravilloso. Hay procesos creativos que más o menos ves por donde van, pero hay otros que dan como resultado cosas que nunca se han visto antes. Hay gente que canta, baila o ejecuta acrobacias con técnicas impresionantes y eso está muy bien; pero luego hay artistas que tiene algo que no sabes de donde sale y es lo que me flipa” .

Con seis ediciones a sus espaldas y tras ponerse al frente también de ‘Got Talent, lo mejor del mundo’. Santi Millán es todo un veterano y un experto en el universo de este talent show: “Los dueños del formato me han dicho que el mejor presentador de ‘Got Talent’ del mundo soy yo. Yo me lo creo y así estoy feliz. Seguramente, si llamo al de India me diría que también se lo han dicho a él y yo le diré: ‘Pues va a ser que no’. Bromas aparte, creo que es un formato que se adecúa muy bien a mis características. Soy muy fan y como espectador lo disfruto muchísimo, no solo la edición española, sino todas las que se hacen fuera. Para mí, Estar en ‘Got Talent: lo mejor del mundo’ ha sido sensacional porque me ha permitido ver los contrastes entre las diferentes versiones que se hacen fuera. Aunque vivimos en un planeta globalizado y el formato es igual en todas partes, existen rasgos que diferencian unas ediciones de otras, lo que resulta muy interesante. También ha servido para que la gente vea que en España estamos haciendo un gran programa y que el talento que tenemos aquí no tiene nada que envidiar al de ningún lugar”.