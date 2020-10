El arranque de ‘Idol Kids: los rankings’ otorga al formato su mejor share de la temporada con un 18,1% de cuota de pantalla

Con un 15,5%, Telecinco fue la cadena más vista del día, frente al 13,6% de Antena 3, y dominó el day time con un 16,2%, 3,6 puntos más que el registro de su competidor, con un 12,6%. Encabezó también la mañana, (18,2% vs 13,2%); la sobremesa (14,5% vs. 14%), la tarde (16,4% vs. 11,2%); y el late night (19% vs. 13,9%).