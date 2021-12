La Navidad en Mediaset España

Lara Álvarez y Joaquín Prat conducirán estas Navidades las galas musicales ‘Viva la fiesta’ , que Telecinco emitirá el 24 y el 31 de diciembre . La gala de Nochebuena acogerá un mashup de ambos presentadores, cantando y bailando villancicos populares a ritmo de hits del momento de Rosalía, Rauw Alejandro, Camila Cabello o Dua Lipa. Lara y Joaquín remezclarán clásicos navideños como ‘Los peces en el río’, ‘Campana sobre campana’, ‘All I want for Christmas’ y ‘Noche de Paz’ con éxitos como ‘Malamente’, ‘Todo de ti’ o ‘Don’t go yet’. Será la primera actuación de una velada que contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales como Gloria Trevi, Omar Montes, Ana Mena, Bertín Osborne, James Blunt, Ruth Lorenzo, Los Diablos, Edurne, Fangoria, Sergio Dalma, Azúcar Moreno, Blas Cantó, Pastora Soler, Sharon Corr, La Húngara, Il Volo o el imitador Josep Ferré.

La alegría y el buen humor inundarán el plató de ‘Sálvame’ la tarde del 24 de diciembre. Carlota Corredera y seis colaboradores del espacio -Carmen Alcayde, Carmen Borrego, Lydia Lozano, Alonso Caparrós, Chelo García Cortés y Víctor Sandoval- se pondrán en la piel de los actores protagonistas de algunos de los espectáculos musicales más famosos de la historia cantando y bailando sus temas más emblemáticos. En el especial ‘Sálvame: Navidad Musical’ encarnarán a Liza Minelli, Julie Andrews, Raffaella Carrà y Concha Velasco, entre otros, y sus actuaciones serán valoradas por un jurado integrado por el cantautor y productor musical Alejandro Abad, la cantante Soraya Arnelas y una particular versión de Risto Mejide, interpretada por Josep Ferré. Solo uno de ellos se proclamará ganador de esta entrega especial en una tarde que culminará con una versión propia del clásico ‘All I want for Christmas is you’.