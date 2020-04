La serie ‘Madres. Amor y vida’, seleccionada en el Fresh TV de Ficción de MIPTV 2020

La serie, distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group, aborda las historias vitales, las relaciones y los conflictos de un grupo de madres cuyos hijos están recibiendo tratamiento en el mismo hospital.

Creada por Aitor Gabilondo (‘Vivir sin permiso’), está protagonizada por Belén Rueda, Aida Folch, Rosario Pardo, Carmen Ruiz y Carla Díaz.

Las producciones de Mediterráneo Mediaset España Group continúan sobresaliendo en MIPTV 2020: la serie ‘Madres. Amor y vida’, producida por Mediaset España en colaboración con Alea Media, ha sido seleccionada por la prestigiosa consultora francesa The Wit en el marco del Fresh TV de Ficción como una de las producciones más interesantes para el mercado.

Belén Rueda, Aida Folch, Rosario Pardo, Carmen Ruiz y Carla Díaz encabezan el reparto de esta ficción creada por Aitor Gabilondo (‘Vivir sin permiso’), que narra el día a día de un hospital materno-infantil a través de la mirada de pacientes, familiares y médicos que conviven en el área de Pediatría y Maternidad. Es allí donde ellas convergen: mujeres que cruzaron junto a sus hijos la puerta del centro sanitario y dejaron de ser abogadas, periodistas o cajeras para convertirse en madres. Solo madres. Juntas en esta burbuja, deben afrontar la incertidumbre de un diagnóstico, la relación con el personal médico o las consecuencias del inexorable paso del tiempo que fuera, en el mundo exterior, avanza sin compasión arrastrando con él trabajos, parejas y amistades.

Alain Hernández, Antonio Molero, Joel Bosqued, Vicky Luengo, Nacho Fresneda, Eva Ugarte y Mónica Cruz, entre otros actores, completan el elenco de la primera temporada de la serie.

