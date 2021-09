Mediaset España lidera septiembre con el mejor perfil de la televisión española

Septiembre también confirma a Telecinco como la cadena de mayor afinidad entre el público joven, siendo la gran referencia de todos los targets menores de 54 años frente a su principal competidor, que evidencia un atractivo creciente entre los públicos más maduros. Mientras Telecinco lidera en los tramos de 13-24 años con un 13,3% vs. 10,5%, 25-34 con el 14,1% vs. 11,1% y 35-54, un14,3% vs. 11,7%), Antena 3 logra el mayor beneplácito entre los espectadores de 55-64 años con un 14,5% vs. 11,9% de Telecinco y de 65 en adelante, donde eleva su dato hasta el 17,5% frente al 14,7% de Telecinco.