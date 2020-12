Mediaset España producirá la serie ‘El Emérito’ sobre la última etapa del reinado de Juan Carlos I y un documental sobre la vida del monarca

La última etapa del reinado de Juan Carlos I, eje argumental de la serie ‘El Emérito’

El 2 de junio de 2014, Don Juan Carlos comunicó al entonces Presidente del Gobierno su voluntad de abdicar en su hijo Don Felipe de Borbón tras 39 años de reinado, a través de un escrito en el que manifestó que, “mi única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar y el progreso en libertad de todos los españoles. Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo”. Desde finales de mayo de 2019, se retiró definitivamente de la vida pública y comunicó a su hijo que ya no participaría en actos oficiales.